Rythu Bharosa: తెలంగాణ రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. రైతు భరోసా నిధుల విడుదలకు కొత్త రూల్స్
Rythu Bharosa : తెలంగాణలో రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీ ప్రారంభమైంది. నేడు తొలి విడతలో ఎకరానికి రూ. 6 వేలు రైతుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం రైతులందరికీ ఒకేసారి లబ్ధి చేకూరుతుంది.
Rythu Bharosa: తెలంగాణలోని అన్నదాతలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. యాసంగి సీజన్కు సంబంధించి ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీ ప్రక్రియ ఎట్టకేలకు ప్రారంభమైంది. ఆదివారం సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెట్ట వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ పథకాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించగా, సోమవారం బ్యాంకులకు సెలవు కావడంతో మంగళవారం (మార్చి 24, 2026) నుంచి రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో నగదు జమ కావడం మొదలైంది. ఈసారి ప్రభుత్వం నిధుల పంపిణీలో కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది.
తొలి విడతగా రూ.3,446 కోట్లు విడుదల
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 68.90 లక్షల మంది రైతులకు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి చేకూరనుంది. మొత్తం 57.45 లక్షల ఎకరాలకు గానూ ప్రభుత్వం తొలి విడతలో రూ.3,446.94 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. యాసంగి సాగు కోసం ఎకరానికి రూ.6 వేల చొప్పున రైతుల అకౌంట్లలో జమ చేస్తున్నారు. ఏడాదికి ఎకరానికి రూ.12 వేల పెట్టుబడి సాయం అందించాలన్న హామీలో భాగంగా ఇప్పుడు తొలి విడత నిధులు అందుతున్నాయి. జిల్లాల వారీగా చూస్తే నల్గొండ జిల్లాకు అత్యధిక నిధులు అందగా, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా రైతులకు అతి తక్కువ నిధులు కేటాయించబడ్డాయి.
నిధుల పంపిణీలో మారిన కొత్త నిబంధనలు
గత ప్రభుత్వ హయాంలో తక్కువ భూమి ఉన్న వారితో మొదలుపెట్టి విడతల వారీగా డబ్బులు వేసేవారు. దీనివల్ల ఎక్కువ భూమి ఉన్న రైతులు నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. కానీ రేవంత్ సర్కార్ ఈసారి నిబంధనలను మార్చింది. భూమి ఎంత ఉన్నా సరే, ప్రతి రైతుకు తొలి విడతలో మొదటి ఎకరానికి సంబంధించిన రూ. 6 వేలు ఒకేసారి ఖాతాల్లో పడతాయి. దీనివల్ల రాష్ట్రంలోని రైతులందరికీ ప్రాథమిక పెట్టుబడి సాయం ఒకే రోజు అందుతుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని రాబోయే 45 రోజుల్లో రెండు, మూడు విడతల్లో జమ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి నర్మెట్ట సభలో స్పష్టం చేశారు.
కొత్త పాసు పుస్తకాలు ఉన్నవారికి కూడా లబ్ధి
ఇటీవల కొత్తగా పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు పొందిన సుమారు 6 వేల మంది రైతులకు కూడా ఈ విడతలోనే నగదు జమ చేస్తున్నారు. అయితే కొత్తగా పట్టాలు పొందిన వారు తమ వివరాలను ఆన్లైన్లో ఖచ్చితంగా నమోదు చేయించుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ముఖ్యంగా ధరణి పోర్టల్లో వివరాలు సరిగ్గా ఉండాలి. భూమి వివరాలతో పాటు ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్ బుక్ కాపీలను తమ పరిధిలోని క్లస్టర్ ఏఈఓలకు అందజేస్తే వెంటనే నిధులు విడుదల అవుతాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్లలో ఏవైనా మార్పులు ఉన్నా లేదా ఇతర సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెంటనే వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించాలని కోరారు.
మిగిలిన నిధులపై సీఎం రేవంత్ క్లారిటీ
రెండో విడతలో మూడు ఎకరాల వరకు ఉన్న రైతులకు, మూడో విడతలో అంతకంటే ఎక్కువ భూమి ఉన్న రైతులకు మిగిలిన నిధులను అందజేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని వచ్చే 45 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనివల్ల సాగు పనులకు ఆటంకం కలగకుండా రైతులకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ప్రభుత్వం రైతు భరోసాతో పాటు రుణమాఫీ ప్రక్రియను కూడా వేగవంతం చేస్తామని ప్రకటించడంతో అన్నదాతల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.