Revanth Reddy; నర్మెట్ట సభలో రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటనలు

Revanth Reddy; సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెట్టలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించి, రైతులకు తొలి విడతగా రూ. 3,500 కోట్ల రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేశారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Updated on: 22 March 2026 7:36 PM IST
CM Revanth Reddy
సిద్దిపేట (నర్మెట్ట): తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో పర్యటించి రైతులకు తీపి కబురు అందించారు. నర్మెట్టలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభ వేదికగా తొలి విడత రైతు భరోసా నిధులను ఆయన విడుదల చేశారు.

పామాయిల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభం:

తొలుత నర్మెట్టలో నూతనంగా నిర్మించిన పామాయిల్ ఫ్యాక్టరీని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించి, దానిని ఆ ప్రాంత రైతులకు అంకితం చేశారు. ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుతో స్థానిక రైతులు తమ పంటను లాభసాటిగా అమ్ముకునే అవకాశం కలుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

రైతు భరోసా నిధుల విడుదల:

అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కంప్యూటర్ బటన్ నొక్కి రూ. 3,500 కోట్ల రైతు భరోసా నిధులను నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. "రైతు సంక్షేమమే మా ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత. ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా అన్నదాతకు అండగా ఉంటాం" అని స్పష్టం చేశారు.

వచ్చే 40 రోజుల్లో మరో రెండు విడతలు:

రైతులకు మరో కీలక హామీనిస్తూ, రాబోయే 40 రోజుల్లో మిగిలిన రెండు విడతల నిధులను కూడా విడుదల చేస్తామని సీఎం వెల్లడించారు. దీని ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 70 లక్షల మంది రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో లబ్ధి చేకూరుతుందని భరోసా ఇచ్చారు. రైతుల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని, వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు మరిన్ని చర్యలు చేపడతామని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

ముఖ్యమంత్రి పర్యటనతో సిద్దిపేట జిల్లాలో ఉత్సాహభరిత వాతావరణం నెలకొంది. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొన్నారు.



