Tandur: శాంతికి చిహ్నం రంజాన్: తాండూరు నేతల సందడి

Tandur: వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ఈద్గా వద్ద ముస్లిం సోదరులతో కలిసి ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 21 March 2026 5:33 PM IST
Tandur
Tandur: శాంతికి చిహ్నం రంజాన్: తాండూరు నేతల సందడి.

తాండూరు (వికారాబాద్ జిల్లా): పవిత్ర రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తాండూరు పట్టణంలో ముస్లిం సోదరులు ఈద్-ఉల్-ఫితర్ వేడుకలను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. శనివారం ఉదయం పట్టణంలోని ప్రధాన ఈద్గాల వద్దకు ముస్లిం సోదరులు భారీ సంఖ్యలో చేరుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు (సామూహిక నమాజ్) నిర్వహించారు.

ప్రజాప్రతినిధుల శుభాకాంక్షలు:

ఈ వేడుకల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈద్గా వద్దకు చేరుకున్న వారు ముస్లిం సోదరులను ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుని 'ఈద్ ముబారక్' తెలియజేశారు.

మత సామరస్యానికి ప్రతీక:

ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. రంజాన్ పండుగ ప్రేమ, శాంతి మరియు సోదర భావానికి చిహ్నమని కొనియాడారు. తాండూరు ప్రాంతంలో ప్రతి ఏటా హిందూ, ముస్లిం సోదరులు కలిసి మెలిసి పండుగలు జరుపుకోవడం మత సామరస్యానికి గొప్ప నిదర్శనమని, ఈ స్ఫూర్తి భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. అల్లాహ్ దీవెనలతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని వారు కోరుకున్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కౌన్సిలర్లు, వివిధ పార్టీల నాయకులు మరియు వేలాది మంది ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు.

Tandur Ramzan News, MLA Manohar Reddy, Patnam Mahender Reddy, Eid-ul-Fitr 2026 Tandur
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

