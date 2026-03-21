Peddapalli: విశ్వవ్యాప్త శాంతి కోసం ప్రార్థనలు.. ఘనంగా రంజాన్ పర్వదినం!

Peddapalli: పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్, కాల్వ శ్రీరాంపూర్, ఓదెల మండలాల్లో రంజాన్ పర్వదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసిన ముస్లిం సోదరులు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 11:17 AM IST
పెద్దపల్లి జిల్లా: జిల్లావ్యాప్తంగా రంజాన్ పర్వదిన వేడుకలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, ఘనంగా జరిగాయి. ముఖ్యంగా సుల్తానాబాద్, కాల్వ శ్రీరాంపూర్, ఓదెల మండలాల్లో ముస్లిం సోదరులు నెల రోజుల పాటు నిష్టతో చేసిన ఉపవాస దీక్షలను విరమించి, ఈద్-ఉల్-ఫితర్ వేడుకలను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు.

ముగిసిన ఉపవాస దీక్షలు - ప్రత్యేక ప్రార్థనలు:

నెల రోజుల పాటు సాగిన పవిత్ర రంజాన్ మాసం ముగియడంతో, ఈరోజు ఉదయం ముస్లిం సోదరులందరూ నూతన వస్త్రాలు ధరించి స్థానిక మసీదులు మరియు ఈద్గాలకు చేరుకున్నారు. అక్కడ సామూహికంగా ప్రత్యేక నమాజ్ నిర్వహించి, లోక కల్యాణం కోసం ప్రార్థనలు చేశారు. అనంతరం ఒకరినొకరు 'అలైబలై' (ఆలింగనం) చేసుకుంటూ ఈద్ ముబారక్ తెలుపుకున్నారు.

వేడుకల్లో పాల్గొన్న రాజకీయ ప్రముఖులు:

కాల్వ శ్రీరాంపూర్‌లో జరిగిన వేడుకల్లో పలువురు రాజకీయ నేతలు పాల్గొని ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు అందజేశారు.

మాజీ ఎంపీపీ గోపగోని సారయ్య గౌడ్, కాంగ్రెస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సదయ్య, సర్పంచులు బంగారి రమేష్, ఆరెల్లి రమేష్, తుల మనోహర్రావు తదితరులు ఈద్గాను సందర్శించి రంజాన్ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ మార్కెట్ వైస్ చైర్మన్ రాజమల్లు, నాయకులు మాదాసి సతీష్, రవి, గోవర్ధన్ రమేష్ తదితరులు పాల్గొని పండుగ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.

