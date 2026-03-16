Weather Update : ఎండల నడుమ చల్లని కబురు.. ఏపీ, తెలంగాణలో అక్కడక్కడా వర్షాలు
Weather Update : హైదరాబాద్లో సోమవారం సాయంత్రం ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఏపీలో పిడుగుల హెచ్చరిక జారీ చేయగా, తిరుమలలో అనూహ్యంగా మంచు కమ్మేసింది.
Weather Update : మార్చి నెల మొదలవ్వగానే భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. అయితే, నిప్పులు కురిపిస్తున్న ఎండల నడుమ వాతావరణ శాఖ ఒక చల్లని కబురు చెప్పింది. సోమవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్తో పాటు పలు జిల్లాల్లో వాతావరణం చల్లబడి, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఎండ వేడిమితో అల్లాడిపోతున్న నగరవాసులకు ఇది పెద్ద ఊరట అనే చెప్పాలి. తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల నుంచి వీస్తున్న తేమ గాలుల ప్రభావంతో ఈ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
హైదరాబాద్ వాతావరణం విషయానికి వస్తే.. ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తాడు. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 33°C నుంచి 35°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే సాయంత్రం వేళకు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం పడవచ్చు. గాలిలో తేమ శాతం తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, యూవీ ఇండెక్స్ 9గా నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. అంటే ఎండలో నేరుగా తిరిగితే చర్మంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లేవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి మరీ విచిత్రంగా ఉంది. ఓ వైపు ఎండలు మండుతుంటే.. మరోవైపు అకాల వర్షాలు, పిడుగులు భయపెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. అల్లూరి జిల్లా, విశాఖ, గోదావరి జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమలోని కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లోనూ అక్కడక్కడా జల్లులు పడే ఛాన్స్ ఉంది. వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద గానీ, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గానీ ఉండవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు, కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. మార్చి నెల ఎండల్లో భక్తులు అల్లాడిపోతుంటే.. ఆదివారం అనూహ్యంగా తిరుమల కొండలను దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేసింది. వేసవిలో శీతాకాలాన్ని తలపించేలా ఘాట్ రోడ్లు, ఆలయ పరిసరాలు మంచులో మునిగిపోయాయి. ఈ అపురూప దృశ్యాన్ని చూసి భక్తులు ఆశ్చర్యపోతూ, తమ ఫోన్లలో ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేశారు. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ చల్లదనం శ్రీవారి భక్తులకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది.
రానున్న రెండు మూడు రోజుల్లో ఎండలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి కొబ్బరి నీళ్లు, పండ్ల రసాలు, మంచి నీరు ఎక్కువగా తాగాలని చెబుతున్నారు. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు, సన్ గ్లాసెస్ వాడటం మంచిది. రైతులు కూడా వాతావరణ మార్పులను గమనిస్తూ తమ పంట కోతల విషయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.