Jammikunta: అసెంబ్లీ ముట్టడికి బీజేపీ పిలుపు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అరెస్టుల పర్వం!
Jammikunta: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హామీలను అమలు చేయడం లేదని బీజేపీ నేత రామచందర్ రావు అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు.
కరీంనగర్: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఆరు గ్యారెంటీలను, ఇతర హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ బీజేపీ రాష్ట్రశాఖ పిలుపునిచ్చిన 'అసెంబ్లీ ముట్టడి' ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. బీజేపీ రాష్ట్ర నేత రామచందర్ రావు నేతృత్వంలో ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాలని నిర్ణయించడంతో, పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
జిల్లాల్లో ముందస్తు అరెస్టులు:
బీజేపీ పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా స్థాయి నాయకులు భారీగా హైదరాబాద్కు తరలిరావాలని భావించారు. అయితే, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా పోలీసులు జిల్లాల్లోనే వారిని అడ్డుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఇల్లంతకుంట, జమ్మికుంట, వీణవంక మండలాల్లో బీజేపీ నాయకులను పోలీసులు తెల్లవారుజామునే ఇళ్ల వద్దే అరెస్టు చేశారు.
ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఆగ్రహం:
ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఇన్ని నెలలు గడుస్తున్నా హామీలను నెరవేర్చకపోవడంపై బీజేపీ నాయకులు మండిపడుతున్నారు. తమ నిరసనను అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమేనని నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అరెస్టులు చేసినప్పటికీ, అసెంబ్లీ ముట్టడికి వెనకడుగు వేయబోమని కార్యకర్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పలు మండల కేంద్రాల్లోని పోలీస్ స్టేషన్ల వద్ద బీజేపీ శ్రేణులు నిరసన తెలుపుతున్నాయి.