Korutla: గర్భిణి అని కూడా చూడకుండా.. భార్యను హతమార్చిన భర్త!

Home తెలంగాణKorutla: గర్భిణి అని కూడా చూడకుండా.. భార్యను హతమార్చిన భర్త!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 March 2026 2:56 PM IST
X

కోరుట్ల (జగిత్యాల జిల్లా): జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన భర్తే కాలయముడై తన భార్యను హతమార్చాడు. పెళ్లయిన 8 నెలలకే, అది కూడా ఐదు నెలల గర్భవతి అని కూడా చూడకుండా భార్యను బలి తీసుకోవడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

ఘటన వివరాలు:

పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. మాదాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వైష్ణవికి, కోరుట్ల అయ్యప్ప గుట్ట ప్రాంతానికి చెందిన హరిబాబుకు సుమారు ఎనిమిది నెలల క్రితం వివాహమైంది. ప్రస్తుతం వైష్ణవి ఐదు నెలల గర్భవతి. మంగళవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో దంపతుల మధ్య ఏదో విషయంలో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన హరిబాబు, వైష్ణవిపై దాడి చేసి ఆమెను హతమార్చినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

పరారీలో భర్త.. కేసు నమోదు:

బుధవారం ఉదయం కుటుంబ సభ్యులు గమనించేసరికి వైష్ణవి ఇంట్లో అచేతనంగా పడి ఉంది. ఆమె అప్పటికే మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే నిందితుడు హరిబాబు అక్కడి నుండి పరారయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న కోరుట్ల పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఐదు నెలల గర్భవతి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో మాదాపూర్ గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

KorutlaCrime NewsMurder CasePregnant Woman
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X