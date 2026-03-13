Home తెలంగాణపేదలకు అండగా ప్రభుత్వం.. వర్ని, రుద్రూర్ మండలాల్లో రూ. 48 లక్షల విలువైన సంక్షేమ చెక్కులు అందజేసిన పోచారం!

పేదలకు అండగా ప్రభుత్వం.. వర్ని, రుద్రూర్ మండలాల్లో రూ. 48 లక్షల విలువైన సంక్షేమ చెక్కులు అందజేసిన పోచారం!

వర్ని (నిజామాబాద్): పేదల సంక్షేమం మరియు గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే, రాష్ట్ర వ్యవసాయ సలహాదారులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 13 March 2026 5:30 PM IST
వర్ని (నిజామాబాద్): పేదల సంక్షేమం మరియు గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే, రాష్ట్ర వ్యవసాయ సలహాదారులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం వర్ని మండలంలో నిజామాబాద్ డీసీసీబీ మాజీ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డితో కలిసి ఆయన పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించి, లబ్ధిదారులకు సంక్షేమ పథకాలను పంపిణీ చేశారు.

అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవం:

నెహ్రూ నగర్ గ్రామంలో ఎస్.డి.ఎఫ్ (SDF) నిధులు 30 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన జనరల్ ఫంక్షన్ హాల్‌ను మరియు ఉపాధి హామీ (MGNREGS) నిధులు 40 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన సీసీ రోడ్లను ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. గ్రామాల మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో రాజీ పడేది లేదని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.

సంక్షేమ చెక్కులు మరియు రంజాన్ తోఫా పంపిణీ:

వర్ని జనరల్ ఫంక్షన్ హాల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రెండు మండలాల లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.

వర్ని మండలం: 27 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 27.03 లక్షల చెక్కులు.

రుద్రూర్ మండలం: 21 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 21.02 లక్షల చెక్కులు.

మొత్తం: 48 మంది లబ్ధిదారులకు సుమారు 48.05 లక్షల రూపాయల విలువైన చెక్కులను అందజేశారు.

అనంతరం ముస్లిం సోదరులకు పవిత్ర రంజాన్ పండుగ కానుకగా 'రంజాన్ తోఫా'లను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వర్ని, రుద్రూర్ మండలాల ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, అధికారులు మరియు లబ్ధిదారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

