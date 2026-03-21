Secunderabad: డాక్టర్ కావాల్సిన అమ్మాయి.. చిన్న గొడవకే అనంత లోకాలకు!

Secunderabad: సికింద్రాబాద్ అల్వాల్‌లో విషాదం. పెంపుడు పిల్లి విషయంలో ఇంట్లో జరిగిన గొడవతో ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థిని ప్రిన్సీ శ్రేష్ట ఆత్మహత్య.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 12:11 PM IST
సికింద్రాబాద్ (అల్వాల్): ఒక చిన్న పెంపుడు పిల్లి విషయంలో తలెత్తిన వివాదం, ఒక ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్న వైద్య విద్యార్థిని ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రిసాలా బజార్‌లో శనివారం ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఘటన వివరాలు:

రిసాలా బజార్‌లోని శివ్‌మన్‌ ప్రైడ్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివసిస్తున్న కుసుమలత కుమార్తె ప్రిన్సీ శ్రేష్ట ఎంబీబీఎస్ చదువుతోంది. ఇంట్లో పెంచుకుంటున్న పిల్లి విషయంలో గత కొంతకాలంగా తల్లిదండ్రులకు, శ్రేష్టకు మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే శనివారం కూడా పిల్లి విషయంలో ఇంట్లో గొడవ జరిగింది.

విషాద ముగింపు:

కుటుంబ సభ్యులు పని నిమిత్తం ఆసుపత్రికి వెళ్లిన సమయంలో, తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన శ్రేష్ట ఇంట్లో ఎవరూ లేనిది చూసి తన చున్నీతో సీలింగ్ ఫ్యాన్‌కు ఉరి వేసుకుంది. ఆసుపత్రి నుంచి తిరిగి వచ్చిన తల్లిదండ్రులు, కుమార్తె ఉరికి వేలాడుతూ కనిపించడంతో ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. కళ్లముందే కూతురు విగతజీవిగా పడి ఉండటంతో వారి రోదనలు మిన్నంటాయి.

పోలీసుల దర్యాప్తు:

సమాచారం అందుకున్న అల్వాల్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఒక చిన్న కారణంతో డాక్టర్ కావాల్సిన యువతి ఇలా తనువు చాలించడం స్థానికంగా కలచివేసింది.

SecunderabadMBBS StudentPet Cat DisputeHyderabad Crime
