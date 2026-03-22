Home తెలంగాణ

Odela Mallikarjuna Swamy: ఓదెల మల్లన్న క్షేత్రంలో భక్తుల కోలాహలం!

Odela Mallikarjuna Swamy: పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ఓదెల శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో భక్తుల సందడి నెలకొంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 4:25 PM IST
Odela Mallikarjuna Swamy
Odela Mallikarjuna Swamy: ఓదెల మల్లన్న క్షేత్రంలో భక్తుల కోలాహలం!

ఓదెల (పెద్దపల్లి జిల్లా): పెద్దపల్లి జిల్లాలోనే అతిపెద్ద శైవ క్షేత్రంగా పేరుగాంచిన ఓదెల శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం ఆదివారం భక్తజన సందోహంతో కిక్కిరిసిపోయింది. సెలవు దినం కావడంతో జిల్లా నలుమూలల నుండే కాకుండా పొరుగు జిల్లాల నుండి కూడా భక్తులు వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

ఆధ్యాత్మిక క్రతువులు:

తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు ఆలయ కోనేరులో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి స్వామివారి దర్శనానికి క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్నారు. భక్తులు తమ ఆరాధ్య దైవానికి రకరకాల మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు:

పట్నాలు & బోనాలు: స్వామివారికి పట్నాలు వేసి, భక్తిశ్రద్ధలతో వండిన బోనాలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు.

కోడె మొక్కులు: శైవ సంప్రదాయం ప్రకారం కోడె కట్టి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.

అభిషేకాలు: స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించి తలనీలాలు సమర్పించారు.

అధికారుల పర్యవేక్షణ:

భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ ఈవో సదయ్య, ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ చీకట్ల మొండయ్య మరియు ఇతర అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూ లైన్లలో భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, తాగునీరు మరియు ఇతర కనీస సౌకర్యాలను కల్పించారు. ఆలయ ప్రాంగణమంతా "ఓం నమః శివాయ" నామస్మరణతో మారుమోగింది.

Odela Mallikarjuna Swamy TempleDevotees Rush OdelaTraditional BonaluKode Mokkulu
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

