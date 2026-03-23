Mandadipalli: బకాయిలు ఇవ్వకుంటే పోరాటం తప్పదు: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు హెచ్చరిక!
Mandadipalli: మాందాడిపల్లిలో ఉపాధి హామీ పనులను సందర్శించిన వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నేత వడ్ల రాజు, వి.బి.జి రామ్ జీ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
మాందాడిపల్లి: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త నిబంధనలు, చట్టాలు గ్రామీణ ఉపాధి హామీ కూలీల పాలిట శాపంగా మారాయని తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వడ్ల రాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మాందాడిపల్లి గ్రామంలో ఉపాధి హామీ పనులు జరుగుతున్న ప్రదేశాన్ని ఆయన సందర్శించి, కూలీల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
కూలీల పొట్ట కొడుతున్న కొత్త చట్టాలు:
ఈ సందర్భంగా వడ్ల రాజు మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 'వి.బి.జి రామ్ జీ' (VBG Ramji) చట్టం కార్మికుల హక్కులను కాలరాస్తోందని, దీనిని వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా యథావిధిగా కొనసాగించాలని, కూలీల నడ్డి విరిచే నిర్ణయాలను ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
పని ప్రదేశాల్లో కనీస సౌకర్యాలు కరువు:
ఎండలు మండుతున్నా పని ప్రదేశాల్లో కూలీలకు కనీసం తాగునీరు, నీడ కోసం టెంట్లు, మెడికల్ కిట్లు అందుబాటులో లేకపోవడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. గత ఐదు రోజులుగా కూలీ డబ్బులు రాక కార్మికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, పాత బకాయిలను కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సమస్య - ఆందోళన హెచ్చరిక:
గ్రామంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ లేకపోవడం వల్ల పనుల నిర్వహణలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని, సీనియర్ మేట్ను ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్గా గుర్తించి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరారు. బకాయిలు విడుదల చేయకపోతే రాబోయే రోజుల్లో కార్మికులను ఏకం చేసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు నిర్వహిస్తామని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను హెచ్చరించారు.