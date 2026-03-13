Bus Accident : నిజామాబాద్ లో ఘోర ప్రమాదం.. ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా, నలుగురు మృతి

Home తెలంగాణBus Accident : నిజామాబాద్ లో ఘోర ప్రమాదం.. ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా, నలుగురు మృతి

Bus Accident : నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వాయి వద్ద ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా పడి నలుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో తల్లి, కుమారుడు ఉన్నారు. అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

CR Reddy
Published on: 13 March 2026 10:10 AM IST
Bus Accident : నిజామాబాద్ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. తెల్లవారుజామున జరిగిన ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం నలుగురు నిండు ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. ఇందల్వాయి – గన్నారం గ్రామాల మధ్య జాతీయ రహదారిపై అతివేగంతో వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడటంతో ఈ దారుణం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు.

ప్రమాద వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మహారాష్ట్రలోని ఆకోలా నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వస్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు, నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వాయి మండల పరిధిలోకి రాగానే డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయాడు. వేగంగా ఉన్న బస్సు ఒక్కసారిగా రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి బోల్తా పడింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ప్రయాణికులంతా గాఢనిద్రలో ఉండటంతో, ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపే బస్సు కింద నలిగిపోయారు. స్థానికులు అందించిన సమాచారంతో పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన వారి వివరాలను పోలీసులు గుర్తించారు. మృతుల్లో మంజూష అనే మహిళతో పాటు ఆమె ఏడేళ్ల కుమారుడు రిషి ఉన్నారు. అలాగే బెంగళూరుకు చెందిన మహమ్మద్ అబ్బాస్, యూసఫ్ కూడా ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కళ్లముందే తల్లి, కొడుకు విగతజీవులుగా పడి ఉండటం చూసి స్థానికులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే నిజామాబాద్‌లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. క్షతగాత్రుల్లో కొందరి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ప్రమాదానికి డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం లేదా నిద్రమత్తే కారణమని ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. బస్సు అతివేగంగా ఉండటం వల్ల బోల్తా పడిన తర్వాత చాలా దూరం ఈడ్చుకుపోయినట్లు ఆనవాళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. క్రేన్ల సహాయంతో బోల్తా పడిన బస్సును పక్కకు తొలగించి ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో భద్రతా ప్రమాణాల పట్ల ప్రయాణికులు మరోసారి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Bus AccidentNizamabadRoad Accident
