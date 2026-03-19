సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట.. అనాది ఆచారాన్ని అభినందించిన సీపీ సాయి చైతన్య

నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలం భూపల్లిలో నిర్వహించిన జడకోప్పు ఆటలో సీపీ సాయి చైతన్య పాల్గొన్నారు. అనాదిగా వస్తున్న ఈ ఆచారాన్ని గ్రామస్తులు పాటించడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ గ్రామ కమిటీని అభినందించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 8:15 PM IST
Sai Chaitanya
సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట.. అనాది ఆచారాన్ని అభినందించిన సీపీ సాయి చైతన్య

బోధన్ (నిజామాబాద్): నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలం భూపల్లి గ్రామంలో అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం ‘జడకోప్పు’ ఆట గురువారం రాత్రి అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ (CP) కల్మేశ్వర్ శింగనేవర్ (లేదా ప్రస్తుత బాధ్యతల్లో ఉన్న సాయి చైతన్య) ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గ్రామస్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రదర్శించిన ఈ కళారూపాన్ని ఆయన ఆసక్తిగా తిలకించడమే కాకుండా, స్వయంగా అందులో పాల్గొని అందరినీ ఉత్సాహపరిచారు.

ఆచారాలు సత్సంబంధాలకు నిదర్శనం: సీపీ

ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ, ఆధునిక కాలంలోనూ అనాదిగా వస్తున్న ఆచారాలను కాపాడుకోవడం అభినందనీయమని అన్నారు. ఐక్యతకు చిహ్నం: జడకోప్పు వంటి ఆటల వల్ల గ్రామాల్లో మనిషికి మనిషికి మధ్య సత్సంబంధాలు పెరుగుతాయని, ఐక్యత వెల్లివిరుస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రశాంత వాతావరణం: ఇటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల వల్ల గ్రామాల్లో కలుషిత వాతావరణానికి తావుండదని, నేరాలు తగ్గి ప్రశాంతత నెలకొంటుందని సీపీ తెలిపారు. ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తున్న గ్రామ కమిటీని, ప్రజాప్రతినిధులను ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

పాడిపంటల సమృద్ధి కోసం ‘జడకోప్పు’

గ్రామం సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని కోరుకుంటూ తరతరాలుగా ఈ కట్టుబాటును పాటిస్తున్నామని గ్రామ కమిటీ సభ్యులు సీపీకి వివరించారు. భక్తి భావంతో నిర్వహించే ఈ ఆటను చూడటానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారి తమతో కలిసి ఆటలో పాల్గొనడంతో భూపల్లి గ్రామస్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Nizamabad CPSai Chaitanya IPSBhupally VillageBodhan Division NewsTelangana Cultural Traditions
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

