సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట.. అనాది ఆచారాన్ని అభినందించిన సీపీ సాయి చైతన్య
నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలం భూపల్లిలో నిర్వహించిన జడకోప్పు ఆటలో సీపీ సాయి చైతన్య పాల్గొన్నారు. అనాదిగా వస్తున్న ఈ ఆచారాన్ని గ్రామస్తులు పాటించడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ గ్రామ కమిటీని అభినందించారు.
బోధన్ (నిజామాబాద్): నిజామాబాద్ జిల్లా రెంజల్ మండలం భూపల్లి గ్రామంలో అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం ‘జడకోప్పు’ ఆట గురువారం రాత్రి అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ (CP) కల్మేశ్వర్ శింగనేవర్ (లేదా ప్రస్తుత బాధ్యతల్లో ఉన్న సాయి చైతన్య) ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గ్రామస్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రదర్శించిన ఈ కళారూపాన్ని ఆయన ఆసక్తిగా తిలకించడమే కాకుండా, స్వయంగా అందులో పాల్గొని అందరినీ ఉత్సాహపరిచారు.
ఆచారాలు సత్సంబంధాలకు నిదర్శనం: సీపీ
ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ, ఆధునిక కాలంలోనూ అనాదిగా వస్తున్న ఆచారాలను కాపాడుకోవడం అభినందనీయమని అన్నారు. ఐక్యతకు చిహ్నం: జడకోప్పు వంటి ఆటల వల్ల గ్రామాల్లో మనిషికి మనిషికి మధ్య సత్సంబంధాలు పెరుగుతాయని, ఐక్యత వెల్లివిరుస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రశాంత వాతావరణం: ఇటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల వల్ల గ్రామాల్లో కలుషిత వాతావరణానికి తావుండదని, నేరాలు తగ్గి ప్రశాంతత నెలకొంటుందని సీపీ తెలిపారు. ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తున్న గ్రామ కమిటీని, ప్రజాప్రతినిధులను ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
పాడిపంటల సమృద్ధి కోసం ‘జడకోప్పు’
గ్రామం సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని కోరుకుంటూ తరతరాలుగా ఈ కట్టుబాటును పాటిస్తున్నామని గ్రామ కమిటీ సభ్యులు సీపీకి వివరించారు. భక్తి భావంతో నిర్వహించే ఈ ఆటను చూడటానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారి తమతో కలిసి ఆటలో పాల్గొనడంతో భూపల్లి గ్రామస్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.