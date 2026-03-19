Nizamabad: నిజాంబాద్ జిల్లాలో 10వ తరగతి పరీక్షల భద్రతపై ప్రశ్నలు.. విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు

Nizamabad: నిజాంబాద్ జిల్లాలో టెన్త్ పేపర్ లీక్ కలకలం: ఆర్మూర్ సమీపంలోని ఆలూరులో ఘటన.. ఇద్దరు అదుపులోకి!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 19 March 2026 2:13 PM IST
ఆర్మూర్/నిజాంబాద్: నిజాంబాద్ జిల్లాలో పదవ తరగతి పరీక్షల నిర్వహణలో తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఆలూరు మండల కేంద్రంలో గల జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ (ZPHS) నుండి హిందీ, తెలుగు ప్రశ్నపత్రాలు బయటకు రావడం సంచలనంగా మారింది. పరీక్షా కేంద్రం నుండే ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సెల్‌ఫోన్ ద్వారా ఫోటోలు తీసి వాట్సాప్‌లో షేర్ చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

అధికారుల రంగప్రవేశం - విచారణ వేగవంతం:

పేపర్ లీక్ వార్త దావానలంలా వ్యాపించడంతో విద్యాశాఖ అధికారులు, పోలీసులు తక్షణమే అప్రమత్తమయ్యారు. ఆర్మూర్ సీఐ సత్యనారాయణ గౌడ్ నేతృత్వంలో పోలీసులు స్కూల్ సిబ్బందిని, ఇన్విజిలేటర్లను విచారించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఇద్దరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. డీఈఓ అశోక్ ఈ వ్యవహారంపై పూర్తిస్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు. జిల్లాలోని మిగిలిన 144 పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

కార్పొరేట్ స్కూళ్ల నీడ.. ఆరోపణల వెల్లువ:

ఈ లీకేజీ వెనుక ప్రైవేట్ మరియు కార్పొరేట్ స్కూల్ యజమానుల హస్తం ఉందనే ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. 100% ఉత్తీర్ణత, టాప్ ర్యాంకుల కోసం కొందరు ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల ప్రతినిధులు పరీక్షా కేంద్రాల సిబ్బందికి భారీగా ప్రలోభాలు చూపి, ఇన్విజిలేటర్ల ద్వారానే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ సమాధానాలు చేరవేస్తున్నట్లు స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. పరీక్ష ప్రారంభమైన 15 నిమిషాల్లోనే పేపర్ బయటకు రావడం వెనుక పెద్ద నెట్‌వర్క్ ఉందనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

విద్యార్థుల ఆందోళన:

కష్టపడి చదివే విద్యార్థులకు ఈ లీకేజీల వల్ల అన్యాయం జరుగుతుందని తల్లిదండ్రులు, విద్యావేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ ఘటనలో బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఇప్పటికే కొందరిని సస్పెండ్ చేసే దిశగా అధికారులు అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

