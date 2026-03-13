Home తెలంగాణమమ్మల్ని నిలువునా ముంచుతారా? - నారాయణపూర్‌లో గ్రామస్తుల భారీ నిరసన!

మమ్మల్ని నిలువునా ముంచుతారా? - నారాయణపూర్‌లో గ్రామస్తుల భారీ నిరసన!

గంగాధర (కరీంనగర్): కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం నారాయణపూర్ గ్రామంలో ముంపు బాధితుల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 13 March 2026 12:49 PM IST
మమ్మల్ని నిలువునా ముంచుతారా? - నారాయణపూర్‌లో గ్రామస్తుల భారీ నిరసన!
X

మమ్మల్ని నిలువునా ముంచుతారా? - నారాయణపూర్‌లో గ్రామస్తుల భారీ నిరసన!

గంగాధర (కరీంనగర్): కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం నారాయణపూర్ గ్రామంలో ముంపు బాధితుల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్ కారణంగా ఏటా ఎదుర్కొంటున్న ముంపు సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని డిమాండ్ చేస్తూ గ్రామస్తులు గ్రామ చావడి వద్ద భారీ నిరసన చేపట్టారు. అధికారుల తీరుకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.

నెరవేరని హామీలు.. పెండింగ్‌లో ముంపు ప్రకటన:

ప్రతి వర్షాకాలంలో రిజర్వాయర్ నీరు ఇళ్లలోకి చేరుతుండటంతో గ్రామస్తులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం ఈ గ్రామాన్ని 'ముంపు గ్రామంగా' ప్రకటిస్తామని హామీ ఇచ్చి విస్మరించిందని బాధితులు మండిపడుతున్నారు. 2023 ఎన్నికల సమయంలో ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం సైతం గ్రామాన్ని ముంపు పరిధిలోకి తెస్తానని హామీ ఇచ్చారని, కానీ ఇప్పటివరకు కేవలం 26 ఇళ్లను మాత్రమే ముంపు జాబితాలో చేర్చడంపై గ్రామస్తులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గ్రామస్తుల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:

గ్రామాన్ని పూర్తిస్థాయిలో 'ముంపు గ్రామంగా' ప్రకటించాలి.

బాధితులందరికీ సముచితమైన పరిహారం వెంటనే అందించాలి.

సురక్షిత ప్రాంతంలో 'కొత్త నారాయణపూర్' గ్రామాన్ని నిర్మించి పునరావాసం కల్పించాలి.

అధికారులకు విజ్ఞప్తి:

వర్షాకాలం రాకముందే తమ సమస్యపై స్పందించాలని, లేనిపక్షంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని గ్రామస్తులు హెచ్చరించారు. సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే గ్రామాన్ని సందర్శించి క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేయాలని వారు కోరుతున్నారు.

NarayanapurGangadharaMedipally Satyam
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X