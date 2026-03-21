Moinabad: మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో సంచలన మలుపు

Moinabad: మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రోహిత్ రెడ్డి ఫామ్‌హౌస్‌ను అధికారులు సీజ్ చేశారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 2:43 PM IST
మొయినాబాద్: సంచలనం సృష్టించిన మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో అధికారులు దూకుడు పెంచారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి చెందిన ఫామ్‌హౌస్‌ను రెవెన్యూ మరియు పోలీస్ అధికారులు శనివారం సీజ్ చేశారు. డ్రగ్ పార్టీ వేదికగా మారిన ఈ ఫామ్‌హౌస్‌పై విచారణ జరుపుతున్న కొద్దీ విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

అనుమతులు లేవు.. అసైన్డ్ భూమిలో నిర్మాణం:

ఫామ్‌హౌస్ నిర్వహణపై ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టిన అధికారులు, అది అసైన్డ్ భూమిలో నిర్మించినట్లు గుర్తించారు. కనీసం 'నాలా' (Nala Conversion) కన్వర్షన్ చేయకుండా, ఎటువంటి ప్రభుత్వ అనుమతులు తీసుకోకుండానే భారీ కట్టడాలు చేపట్టినట్లు నిర్ధారించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఫామ్‌హౌస్‌ను నిర్మించారని స్థానికులు సైతం అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

వాహనాల సీజ్.. ముమ్మర విచారణ:

డ్రగ్ పార్టీ జరిగిన సమయంలో ఫామ్‌హౌస్ ప్రాంగణంలో ఉన్న విలాసవంతమైన వాహనాలను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పార్టీకి హాజరైన వారు ఎవరు? డ్రగ్స్ ఎక్కడి నుండి సరఫరా అయ్యాయి? అనే కోణంలో పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఫామ్‌హౌస్ సీజ్ చేయడంతో ఈ కేసు రాజకీయంగానూ, పరిపాలనాపరంగానూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

