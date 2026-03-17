హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 March 2026 7:57 PM IST
MLA Raja Singh: శ్రీరామనవమి శోభాయాత్రకు పోలీసు భద్రత వద్దు - రాజాసింగ్‌ సంచలన లేఖ.

హైదరాబాద్: వచ్చే మార్చి 27న నగరంలో జరగనున్న శ్రీరామనవమి శోభాయాత్రకు సంబంధించి గోషామహాల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ యాత్రకు తమకు ఎలాంటి పోలీసు భద్రత వద్దంటూ హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్‌కు మంగళవారం లేఖ రాశారు.

భద్రత పేరుతో భక్తులపై లాఠీచార్జీలా?

గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాజాసింగ్ ఈ లేఖలో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు:

లాఠీచార్జీలపై ఆగ్రహం: పోలీసు భద్రత పేరుతో గతంలో భక్తులపై లాఠీచార్జీలు జరిగాయని, భక్తులను ఇబ్బందులకు గురిచేసే రక్షణ తమకు అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఆటంకాలు వద్దు: వేదికలు, సౌండ్ సిస్టమ్స్ వంటి వాటిని తొలగిస్తూ పోలీసులు శాంతియుత వాతావరణాన్ని పాడు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

టాస్క్ ఫోర్స్ వద్దు: "మా శోభాయాత్రలో ఇలాంటి టాస్క్ ఫోర్స్ బలగాలు మాకు వద్దు" అని ఆయన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

రామభక్తుల రక్షణే ముఖ్యం

భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా, శోభాయాత్రకు ఆటంకం కలిగించేలా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారని రాజాసింగ్ మండిపడ్డారు. భక్తులకు హాని కలిగించే భద్రత కంటే, అసలు పోలీసులే లేకపోవడం మేలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకవేళ భక్తులను ఇబ్బంది పెడితే తాను వ్యక్తిగతంగా స్పందిస్తానని హెచ్చరించారు.

Raja Singh newsSri Rama Navami 2026Shobha Yatra HyderabadTelangana Politics Latest
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

