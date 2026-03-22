అబద్ధపు ప్రచారాలు నమ్మకండి.. రైతులకు మంత్రి తుమ్మల భరోసా
రాష్ట్రంలో రైతులు సంతోషంగా ఉంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వంపై వస్తున్న తప్పుడు ఆరోపణలను ఆయన ఖండించారు.
హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో రైతుల పాత్ర కీలకమని, అన్నదాతలు సంతోషంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అన్నారు. రైతు సంక్షేమం పట్ల ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
విపక్షాల విమర్శలపై ధ్వజం:
ప్రభుత్వంపై కొంతమంది కావాలనే తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ రైతులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని మంత్రి తుమ్మల మండిపడ్డారు. క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ, వారికి అండగా నిలుస్తున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేసే విమర్శలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని హితవు పలికారు.
రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం:
ఈ సందర్భంగా టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే రైతులకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చిందని తెలిపారు. "మా ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాతి ప్రభుత్వం. ఎన్నికల హామీలను నెరవేరుస్తూ, రైతులకు పెద్దపీట వేస్తున్నాం" అని ఆయన అభివర్ణించారు. అన్నదాతల ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం మరిన్ని వినూత్న కార్యక్రమాలను చేపట్టబోతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
రైతుల ఖాతాల్లోకి సకాలంలో పెట్టుబడి సాయం చేరేలా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని, రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నాయకులు భరోసా ఇచ్చారు.