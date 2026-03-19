Minister Ponnam Prabhakar: మంత్రి పొన్నం ఉగాది సంబరాలు: బిజెపిపై ఫైర్!

Minister Ponnam Prabhakar: కరీంనగర్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉగాది వేడుకలు. బండి సంజయ్ మరియు ప్రధాని మోదీపై మంత్రి ఘాటు విమర్శలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 5:39 PM IST
కరీంనగర్: రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కరీంనగర్‌లోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉగాది వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఆరంభం సందర్భంగా మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, పంచాంగ శ్రవణం చేశారు. అనంతరం ఉగాది పచ్చడి సేవించి రాష్ట్ర ప్రజలకు, కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ప్రజాపాలనలో సంక్షేమమే ధ్యేయం:

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. ఈ కొత్త సంవత్సరంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, పాడిపంటలతో ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రజా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రజలకు చేరాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. పేదల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.

బిజెపిపై నిప్పులు చెరిగిన మంత్రి:

బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ మంత్రి పొన్నం తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. "గాంధీ వారసులను గాడ్సే వారసులని విమర్శించడం వారి విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాం. ఆంగ్లేయులను తరిమికొట్టిన జాతిపితను చంపిన గాడ్సే వారసులు ఎవరో ప్రపంచానికి తెలుసు" అని ఎద్దేవా చేశారు. విభజించి పాలించే మతతత్వ రాజకీయాలకు బిజెపి కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారిందని మండిపడ్డారు.

మోదీ పాలనపై విమర్శలు - మూసి అభివృద్ధిపై స్పష్టత:

నెహ్రూ నుంచి మన్మోహన్ సింగ్ వరకు జరిగిన అభివృద్ధిని చూసి నేడు దేశం గర్విస్తోందని, కానీ మోదీ 12 ఏళ్ల పాలనలో కేవలం మాటల గారడీ తప్ప సాధించింది ఏమీ లేదని మంత్రి విమర్శించారు. తెలంగాణ ఏర్పాటును పార్లమెంట్‌లో అవమానించిన ఘనత మోదీదేనని గుర్తుచేశారు. ఇక మూసి పునరుజ్జీవంపై మాట్లాడుతూ.. నిర్వాసితులకు పూర్తిస్థాయిలో న్యాయం చేసిన తర్వాతే ముందడుగు వేస్తామని, సబర్మతిని అభివృద్ధి చేసుకున్న వారు మూసిని అడ్డుకోవడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. ప్రాజెక్టును అప్రతిష్ట పాలు చేయొద్దని బిజెపి, బిఆర్ఎస్ నేతలకు సూచించారు.


ఈ కార్యక్రమంలో సుడా చైర్మన్ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి, లైబ్రరీ చైర్మన్ సత్తు మల్లేష్, పలువురు కార్పొరేటర్లు మరియు కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు.

