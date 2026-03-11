Ponnam Prabhakar: కరీంనగర్ ప్రజల 40 ఏళ్ల కష్టానికి విముక్తి.. ఏడాదిలోపు డంపింగ్ యార్డ్ ఖాళీ

Home తెలంగాణPonnam Prabhakar: కరీంనగర్ ప్రజల 40 ఏళ్ల కష్టానికి విముక్తి.. ఏడాదిలోపు డంపింగ్ యార్డ్ ఖాళీ

Ponnam Prabhakar: కరీంనగర్ నగరాన్ని దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

Arun Chilukuri
Published on: 11 March 2026 12:49 PM IST
Ponnam Prabhakar: కరీంనగర్ నగరాన్ని దశాబ్దాలుగా వేధిస్తున్న డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చొప్పదండి సభలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు.. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ బుధవారం అధికారులతో కలిసి డంపింగ్ యార్డ్‌ను పరిశీలించారు.

కీలక అంశాలు:

కరీంనగర్ నుంచి ఈ డంపింగ్ యార్డ్‌ను తరలించి, వరంగల్ - కరీంనగర్ మధ్య ఎవరికీ ఇబ్బంది కలగని విధంగా ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు. 40 ఏళ్లుగా పేరుకుపోయిన ఈ వ్యర్థాలను తరలించడం ఒక్క రోజులో సాధ్యం కాదని, అయితే ఏడాది లోపు పూర్తి స్థాయిలో తరలిస్తామని స్పష్టం చేశారు. రోజువారీ వచ్చే వ్యర్థాలతో పాటు, ఇప్పటికే ఉన్న పాత వ్యర్థాలను (Legacy Waste) తరలించేందుకు ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ముందుకు వచ్చిందని మంత్రి తెలిపారు.

గత పాలకుల నిర్లక్ష్యంపై విమర్శలు:

గతంలో కేంద్ర మంత్రి కట్టర్ నగరానికి వచ్చినప్పుడు డంపింగ్ యార్డ్ వల్ల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అనారోగ్య సమస్యలను వివరించినా, ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని మంత్రి విమర్శించారు. పొగ, దుర్వాసనతో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను గమనించే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు.

రాజకీయాలకతీతంగా సహకరించాలి:

నగర ప్రజల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజా ప్రతినిధులందరూ ఈ తరలింపు ప్రక్రియలో చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం, సుడా చైర్మన్ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్ మరియు ఇతర ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు.

KarimnagarDumping YardPonnam PrabhakarRevanth Reddy
