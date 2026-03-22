Home తెలంగాణJagtial: వెనుగుమట్ల వెంకన్న సన్నిధిలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్

Jagtial: వెనుగుమట్ల వెంకన్న సన్నిధిలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్

Jagtial: జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం వెనుగుమట్ల - బొంకూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ దర్శించుకున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 12:24 PM IST
Jagtial
X

Jagtial: వెనుగుమట్ల వెంకన్న సన్నిధిలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్

గొల్లపల్లి (జగిత్యాల జిల్లా): జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం వెనుగుమట్ల - బొంకూర్ గ్రామ శివారులోని ప్రసిద్ధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఈరోజు దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రికి అర్చకులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పూర్ణకుంభంతో ఘనస్వాగతం పలికారు.

ప్రత్యేక పూజలు - బ్రహ్మోత్సవాల సమీక్ష:

మంత్రి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం ఈ నెల 23 (సోమవారం) నుండి 25వ తేదీ వరకు జరగనున్న ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై అధికారులతో మరియు ఆలయ కమిటీ సభ్యులతో చర్చించారు.

మంత్రి కీలక సూచనలు:

భక్తులకు సౌకర్యాలు: జాతర మరియు బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా తాగునీరు, చలువ పందిళ్లు మరియు క్యూ లైన్లలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని ఆదేశించారు.

పారిశుధ్యం: ఆలయ పరిసరాల్లో పారిశుధ్యం మెరుగుపరచాలని, భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు మరియు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. రేపటి నుండి మూడు రోజుల పాటు వెనుగుమట్ల క్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కళకళలాడనుంది.

Minister Adluri Laxman Kumar, Telangana Welfare Minister, Venugumatla Venkateswara Swamy Temple, Brahmotsavams 2026
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X