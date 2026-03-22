Jagtial: వెనుగుమట్ల వెంకన్న సన్నిధిలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్
గొల్లపల్లి (జగిత్యాల జిల్లా): జగిత్యాల జిల్లా గొల్లపల్లి మండలం వెనుగుమట్ల - బొంకూర్ గ్రామ శివారులోని ప్రసిద్ధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఈరోజు దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రికి అర్చకులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పూర్ణకుంభంతో ఘనస్వాగతం పలికారు.
ప్రత్యేక పూజలు - బ్రహ్మోత్సవాల సమీక్ష:
మంత్రి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం ఈ నెల 23 (సోమవారం) నుండి 25వ తేదీ వరకు జరగనున్న ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై అధికారులతో మరియు ఆలయ కమిటీ సభ్యులతో చర్చించారు.
మంత్రి కీలక సూచనలు:
భక్తులకు సౌకర్యాలు: జాతర మరియు బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా తాగునీరు, చలువ పందిళ్లు మరియు క్యూ లైన్లలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని ఆదేశించారు.
పారిశుధ్యం: ఆలయ పరిసరాల్లో పారిశుధ్యం మెరుగుపరచాలని, భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు మరియు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. రేపటి నుండి మూడు రోజుల పాటు వెనుగుమట్ల క్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కళకళలాడనుంది.