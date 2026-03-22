Jagtial: సంతోష్ రావు కుటుంబానికి మంత్రి అడ్లూరి భరోసా!
Jagtial: జగిత్యాల జిల్లా వెల్గొండలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కొండపల్లి సంతోష్ రావు మాతృమూర్తి సరస్వతి మరణం పట్ల రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
బుగ్గారం (జగిత్యాల): జగిత్యాల జిల్లా బుగ్గారం మండలం వెల్గొండ గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. గ్రామానికి చెందిన సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కొండపల్లి సంతోష్ రావు మాతృమూర్తి సరస్వతి ఇటీవల కన్నుమూశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ శనివారం రాత్రి వెల్గొండ గ్రామానికి విచ్చేశారు.
మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తొలుత సరస్వతి గారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం సంతోష్ రావు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఓదార్చారు. ఈ కష్ట సమయంలో ప్రభుత్వం మరియు పార్టీ పరంగా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
మంత్రి వెంట స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. సంతోష్ రావు మాతృమూర్తి మరణం పట్ల పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా తమ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
Next Story