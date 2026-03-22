Peddapalli: కొత్తూరు పెద్దమ్మ తల్లి పట్నాల్లో మంత్రి అడ్లూరి సందడి!
Peddapalli: పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం మండలం కొత్తూరు గ్రామంలో పెద్దమ్మ తల్లి పట్నాల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి.
ధర్మారం (పెద్దపల్లి జిల్లా): ధర్మారం మండలం కొత్తూరు గ్రామంలో పెద్దమ్మ తల్లి పట్నాల ఉత్సవాలు ఆదివారం అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు.
ఘన స్వాగతం:
మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గ్రామానికి చేరుకోగానే గ్రామస్తులు, యువకులు డప్పు చప్పులతో, కోలాటాలతో ఘన స్వాగతం పలికారు. మంత్రిని పండగ వాతావరణంలో ఆలయం వరకు తోడ్కొని వెళ్లారు.
అమ్మవారికి పూజలు:
పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయంలో మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గ్రామాలు పాడిపంటలతో వర్ధిల్లాలని, ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే ఇటువంటి పండుగలు గ్రామాల ఐక్యతకు నిదర్శనమని కొనియాడారు. అనంతరం పట్నాల కార్యక్రమంలో పాల్గొని భక్తులను పలకరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.