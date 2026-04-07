Rajanna Sircilla: సిరిసిల్ల గుండెకాయ 'మిడ్ మానేరు' తాజా పరిస్థితి ఇదే!

Rajanna Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మిడ్ మానేరు జలాశయం తాజా నీటి మట్టం వివరాలు! ప్రస్తుతం 9.215 టీఎంసీలుగా ఉన్న నీటి నిల్వ. కాలువలకు 2635 క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల.

Rajanna Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్ పల్లి మండలం కొదురుపాక మిడ్ మానేరు రిజర్వాయర్‌లో నీటి మట్టం, ప్రవాహాలు, విడుదలలు ప్రస్తుతం సమతుల్యంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉదయం 06:00 గంటల సమయంలో జలాశయం పరిస్థితి ఇలా ఉంది.

జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 318 మీటర్ల కాగా, ప్రస్తుతం 308.48 మీటర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మొత్తం నిల్వ సామర్థ్యం 27.55 టీఎంసీలలో ప్రస్తుతం 9.215 టీఎంసీల నీరు నిల్వలో ఉంది. ఇది ఇంకా గణనీయమైన నిల్వ సామర్థ్యం ఖాళీగా ఉన్నదని సూచిస్తుంది.

ప్రవాహాల పరంగా చూస్తే, మొత్తం ఇన్‌ఫ్లో 100 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది. ఇందులో ఎస్సైవీపీ (GPH) ద్వారా 100 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా, ఎస్సారెస్పీ నుంచి ఎలాంటి ప్రవాహం లేదు. అలాగే మానేరు, ములవాగు మరియు ఫ్లడ్ ఫ్లో కాలువల ద్వారా వరద నీరు ప్రవేశం కూడా నమోదు కాలేదు.

ఇక అవుట్‌ఫ్లో విషయానికి వస్తే, మొత్తం 2635 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా రైట్ సైడ్ కాలువ (R/S) ద్వారా 2000 క్యూసెక్కులు విడుదల అవుతున్నాయి. అదనంగా రైట్ మైన్ కాలువ (RMC) ద్వారా 450 క్యూసెక్కులు, లెఫ్ట్ మైన్ కాలువ (LMC) ద్వారా 5 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఆవిరి రూపంలో 135 క్యూసెక్కులు, మిషన్ భగీరథకు 45 క్యూసెక్కుల నీరు వెళ్తోంది. ఇతర ప్యాకేజీలు (Pkg-9, Pkg-10, GCLS) ద్వారా ఎలాంటి విడుదల లేదు.ప్రస్తుతం స్పిల్‌వే గేట్లు ఎలాంటి వాటిని ఎత్తలేదు. అయితే రిజర్వాయర్ గేట్లు మొత్తం 4/4 తెరిచి ఉన్నాయి. గేట్లు నెంబర్ 1 నుండి 4 వరకు ఒక్కోటి 0.8 మీటర్ల మేర ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

