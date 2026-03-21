Accident: బీజాపూర్ హైవేపై రక్తసిక్తం.. కారు-ఆటో ఢీ!
Accident: వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలం రాకంచర్ల సమీపంలో బీజాపూర్ హైవేపై కారు, ఆటో ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో బొట్లనీ తండాకు చెందిన ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
పరిగి/పూడూరు: వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలం రాకంచర్ల గేట్ సమీపంలోని బీజాపూర్ హైవేపై శనివారం మధ్యాహ్నం భారీ రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. అతివేగంగా వచ్చిన కారు ఎదురుగా వస్తున్న ఆటోను బలంగా ఢీకొనడంతో ఐదుగురు ప్రయాణికులు రక్తసిక్తమయ్యారు. ఈ ప్రమాద ధాటికి ఆటో పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యింది.
తండాకు వెళ్తుండగా విషాదం:
బాధితులంతా హైదరాబాద్ నుండి వికారాబాద్ జిల్లా బొంరాస్పేట మండలం బొట్లనీ తండాలోని తమ స్వగ్రామానికి ఆటోలో వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రాకంచర్ల గేట్ వద్దకు రాగానే ఎదురుగా వస్తున్న కారు అదుపుతప్పి ఆటోను నేరుగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆటోలోని ప్రయాణికులు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయారు.
ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం:
స్థానికులు మరియు వాహనదారులు వెంటనే స్పందించి క్షతగాత్రులను పరిగి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన ఐదుగురిలో ముగ్గురి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం వారిని మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా లేదా గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు:
సమాచారం అందుకున్న పూడూరు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాదానికి గురైన వాహనాలను తొలగించి ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించారు. అతివేగమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఒక్కసారిగా జరిగిన ఈ ప్రమాదంతో బొట్లనీ తండాలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.