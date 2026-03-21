షాద్‌నగర్‌లో భారీ ప్రమాదం హైటెన్షన్ వైర్లు తగిలి టపాసుల లారీ దగ్ధం

రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్‌నగర్ నియోజకవర్గంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. పెంజర్ల నుంచి మాణిక్యంగూడ వెళ్తున్న టపాసుల లారీకి హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లు తగలడంతో లారీ పూర్తిగా కాలిపోయింది.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 3:45 PM IST
Shadnagar
షాద్‌నగర్: రంగారెడ్డి జిల్లాలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. టపాసుల లోడుతో వెళ్తున్న ఒక లారీకి హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లు తగిలి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనతో కొత్తూరు మండలంలో భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడి స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేశాయి.

ఘటన వివరాలు:

కొత్తూరు మండలంలోని పెంజర్ల గ్రామం నుండి మాణిక్యంగూడకు టపాసుల లోడుతో లారీ బయలుదేరింది. మార్గమధ్యలో విద్యుత్ తీగలు తక్కువ ఎత్తులో ఉండటంతో, లారీ పైభాగానికి హైటెన్షన్ వైర్లు తగిలాయి. వెంటనే విద్యుత్ ఘాతానికి గురైన టపాసులు ఒక్కసారిగా పేలడం మొదలయ్యాయి. చూస్తుండగానే మంటలు లారీ మొత్తానికి వ్యాపించాయి.

రంగంలోకి అగ్నిమాపక సిబ్బంది:

ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బాణాసంచా పెద్ద ఎత్తున పేలుతుండటంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అదృష్టవశాత్తు ప్రాణనష్టం జరగలేదని ప్రాథమిక సమాచారం. లారీ మాత్రం పూర్తిగా అస్థిపంజరంగా మారింది.

