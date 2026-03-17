Telangana Farmer News: టమాటా సాగుదారుల గుండె కోత..పాతాళానికి పడిపోయిన ధరలు..

Home తెలంగాణTelangana Farmer News: టమాటా సాగుదారుల గుండె కోత..పాతాళానికి పడిపోయిన ధరలు..

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 March 2026 5:54 PM IST
X

Telangana Farmer News: మహబూబాబాద్ జిల్లాలో టమాటా రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైంది. ఆరుగాలం శ్రమించి, అప్పులు తెచ్చి పండించిన పంట.. మార్కెట్‌కు వచ్చేసరికి ధర పాతాళానికి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం జిల్లాలో కిలో టమాటా కేవలం రూ. 2 పలుకుతుండటంతో రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.

పెట్టుబడి మట్టిపాలు:

విత్తనాలు, ఎరువులు, రవాణా ఖర్చుల సంగతి అటుంచితే.. కనీసం పంటను కోయడానికి అయ్యే కూలీల ఖర్చు కూడా గిట్టుబాటు కావడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆశలన్నీ అడియాశలు కావడంతో, పొలాల్లోనే పంటను వదిలేస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రభుత్వానికి విన్నపం:

ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి, టమాటా రైతులకు కనీస మద్దతు ధర (MSP) కల్పించాలని, నష్టపోయిన తమను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని జిల్లా రైతాంగం కన్నీటితో వేడుకుంటోంది.

Telangana Farmer NewsTomato Price DropAgriculture DistressRythu Bharosa
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X