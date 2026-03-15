KTR: డ్ర*గ్స్ కేసుపై కేటీఆర్ స్పందన.. బీఆర్ఎస్ పార్టీని లాగడంపై ఆగ్రహం
KTR: ఫామ్ హౌస్ డ్ర*గ్స్ కేసులో తనపై వస్తున్న ఆరోపణలను కేటీఆర్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఏ పరీక్షకైనా తాను సిద్ధమని, రాజకీయ కక్ష సాధింపులు ఆపాలని హెచ్చరించారు.
KTR: హైదరాబాద్ శివారులోని మొయినాబాద్ వద్ద ఒక ఫామ్ హౌస్లో జరిగిన డ్రగ్స్ ఉదంతంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఘాటుగా స్పందించారు. ఈ కేసులో తన పేరును, తన పార్టీని అనవసరంగా లాగడంపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఇలాంటి చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడటం దురదృష్టకరమని, కానీ దానిని రాజకీయం చేయడం అంతకన్నా ఘోరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారి మనుషులను రాక్షసులుగా మారుస్తుందని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను వ్యక్తిగతంగా డ్రగ్స్, అన్ని రకాల అక్రమ పదార్థాల వాడకానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సమాజానికి చేటు చేసే ఇలాంటి అలవాట్లు ఎవరికి ఉన్నా అవి ఖండించదగినవే అని పేర్కొన్నారు.
తమ పార్టీ బీఆర్ఎస్ ఎప్పుడూ చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. డ్రగ్స్ వాడుతున్న వారు లేదా విక్రయిస్తున్న పెడ్లర్లు ఎవరైనా సరే, వారికి ఏ రాజకీయ పార్టీతో సంబంధం ఉన్నా చట్టప్రకారం కఠినంగా శిక్షించబడాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. నిందితుల పట్ల ఎలాంటి కనికరం చూపకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
KTR: అయితే, ఈ డ్రగ్స్ కేసును సాకుగా చూపి బీఆర్ఎస్ పార్టీపై రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు దిగడం నీచమైన రాజకీయాలకు నిదర్శనమని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రతి అంశంలోనూ తమ పార్టీని విమర్శించడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఈ కేసును బీఆర్ఎస్కు ముడిపెట్టడం వల్ల దర్యాప్తు పక్కదారి పట్టే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
డ్రగ్స్ పరీక్షల అంశంపై స్పందిస్తూ, తాను ఏ రకమైన పరీక్షకైనా సిద్ధమని కేటీఆర్ ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రకటించారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు డ్రగ్స్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సూచనను తాను స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజాప్రతినిధులుగా మనమే సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుద్దామని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
చివరగా, ఆధారాలు లేకుండా ప్రతి డ్రగ్స్ కేసులోకి తన పేరును లాగాలని చూస్తే ఊరుకోబోనని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. అసత్య ఆరోపణలు చేసే వారిపై చట్టపరమైన నోటీసులు జారీ చేస్తానని, కోర్టు ద్వారా బుద్ధి చెబుతానని ఆయన హెచ్చరించారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు ప్రతివిమర్శలు సహజమే కానీ, ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాలను రాజకీయం చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు.