KTR: కాంగ్రెస్ గ్యారెంటీలపై కేటీఆర్ ఫైర్
KTR: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారెంటీల అమలులో విఫలమైందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. గ్యారెంటీల చట్టబద్ధత కోసం అసెంబ్లీలో ప్రైవేట్ బిల్లును ప్రవేశపెడతామని, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని బీఆర్ఎస్ సమావేశంలో ఆయన స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్: తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శల దాడి పెంచారు. శనివారం బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆరు గ్యారెంటీల అమలులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆయన మండిపడ్డారు.
అసెంబ్లీ వేదికగా పోరాటం:
ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఆరు గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బీఆర్ఎస్ పక్షాన ప్రైవేట్ బిల్లును ప్రవేశపెడతామని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. కేవలం మాటలతో సరిపెట్టకుండా, గ్యారెంటీలను అమలు చేసేలా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ప్రజలను మోసం చేశారు:
"ఆరు గ్యారెంటీల పేరు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్.. ఇప్పుడు ప్రజలను నట్టేట ముంచింది" అని కేటీఆర్ విమర్శించారు. హామీల అమలుకు నిధుల మంజూరు విషయంలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న తాత్సారాన్ని ఎండగడతామన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై బీఆర్ఎస్ కేడర్ పోరాడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ ముఖ్య నేతలు, మాజీ మంత్రులు పాల్గొని భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై చర్చించారు.