జీవన్ రెడ్డి వస్తే భుజాలపై మోసుకెళ్తా ఎమ్మెల్యే కీలక వ్యాఖ్యలు
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డిపై కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్లోకి వస్తానంటే తానే భుజాలపై మోసుకెళ్తానని, ఆయన వంటి అవినీతి లేని నేతలు రాజకీయాలకు అవసరమని వ్యాఖ్యానించారు.
జగిత్యాల: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా రాజకీయాల్లో సీనియర్ నేత టి. జీవన్ రెడ్డి చుట్టూ తిరుగుతున్న పరిణామాలపై కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జీవన్ రెడ్డి వ్యక్తిత్వంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూనే, ఆయనకు తమ పార్టీలోకి సాదర స్వాగతం పలుకుతామని స్పష్టం చేశారు.
అవినీతి లేని నేత - సంజయ్ ప్రశంసలు:
జీవన్ రెడ్డి చాలా మంచి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి అని, ఆయనంటే తనకు అపారమైన గౌరవం ఉందని సంజయ్ పేర్కొన్నారు. "రాజకీయాల్లో అవినీతి అంటే తెలియని వ్యక్తి జీవన్ రెడ్డి. ఆయన లాంటి నిఖార్సైన నేతలు రాజకీయాల్లో ఉండాలి" అని కొనియాడారు.
బీఆర్ఎస్లోకి ఆహ్వానం:
ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో జీవన్ రెడ్డి ఎదుర్కొంటున్న అవమానాలు, అసంతృప్తి నేపథ్యంలో సంజయ్ స్పందిస్తూ.. "జీవన్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ బీఆర్ఎస్లోకి వస్తానంటే, నేనే స్వయంగా ఆయనను నా భుజాలపై మోసుకెళ్తాను" అని వ్యాఖ్యానించారు. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ (కాంగ్రెస్) అనుచరుల జోక్యంపై జీవన్ రెడ్డి గుర్రుగా ఉన్న తరుణంలో, ప్రత్యర్థి పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయిన కల్వకుంట్ల సంజయ్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ముదురుతున్న రాజకీయ సెగ:
తన నియోజకవర్గంలో ఇతర పార్టీల నేతల చేరికలు, తన ప్రాధాన్యత తగ్గడంపై జీవన్ రెడ్డి ఇప్పటికే హైకమాండ్ వద్ద తన నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా ఆయనను పార్టీలోకి బహిరంగంగా ఆహ్వానిస్తుండటంతో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.