Home తెలంగాణKorutla: ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజమే లక్ష్యం.. కోరుట్లలో న్యాయవాదుల 'పోస్ట్ కార్డ్' ఉద్యమం

Korutla: ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజమే లక్ష్యం.. కోరుట్లలో న్యాయవాదుల 'పోస్ట్ కార్డ్' ఉద్యమం

కోరుట్ల: పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజ నిర్మాణమే ధ్యేయంగా కోరుట్ల బార్ అసోసియేషన్ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 13 March 2026 11:25 AM IST
Korutla: ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజమే లక్ష్యం.. కోరుట్లలో న్యాయవాదుల పోస్ట్ కార్డ్ ఉద్యమం
X

Korutla: ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజమే లక్ష్యం.. కోరుట్లలో న్యాయవాదుల 'పోస్ట్ కార్డ్' ఉద్యమం

కోరుట్ల: పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజ నిర్మాణమే ధ్యేయంగా కోరుట్ల బార్ అసోసియేషన్ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. జగిత్యాలకు చెందిన న్యాయవాది నాగిరెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి సౌజన్యంతో గురువారం కోరుట్లలో "పోస్ట్ కార్డ్ ఉద్యమాన్ని" ఘనంగా ప్రారంభించారు.

భావితరాల కోసమే ఈ పోరాటం:

ఈ సందర్భంగా కోరుట్ల బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బైరి విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ప్లాస్టిక్ మహమ్మారి నుండి సమాజాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు. నాగిరెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి ప్రారంభించిన ఈ పోస్ట్ కార్డ్ ఉద్యమం సమాజంలో గొప్ప మార్పుకు దోహదపడుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భావితరాలకు ఆరోగ్యకరమైన, కాలుష్య రహిత వాతావరణాన్ని అందించడమే ఈ ఉద్యమ ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు.

ప్రజలకు పిలుపు:

ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఒక్కరూ ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని స్వచ్ఛందంగా తగ్గించాలని విజయ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. న్యాయవాదులు కేవలం కోర్టులకే పరిమితం కాకుండా, ఇలాంటి సామాజిక అంశాలపై పోరాడటం హర్షణీయమని పలువురు కొనియాడారు.

ఈ కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ చిలివేరి రాజశేఖర్, లేడీ రిప్రెసెంటేటివ్ అంబల్ల నాగ నిర్మల, మరియు పలువురు సీనియర్, జూనియర్ న్యాయవాదులు పాల్గొని తమ మద్దతు తెలిపారు.

KorutlaPlastic Free SocietyPost Card Movement
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X