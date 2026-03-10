Khammam: ఖమ్మం వెలుగుమట్ల భూదాన్ బాధితులకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ
Khammam: ఖమ్మం వెలుగుమట్ల భూదాన్ భూముల బాధితులకు శుభవార్త. 311 మందికి మంత్రుల చేతుల మీదుగా ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ
Khammam: ఖమ్మం నగరంలోని వెలుగుమట్ల భూదాన్ భూముల వివాదానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏళ్ల తరబడి ఇళ్ల పట్టాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న బాధితులకు ఊరటనిస్తూ, ప్రభుత్వం అర్హులైన 311 మందిని గుర్తించింది. రేపు (11.03.2026) ఖమ్మం కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించనున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వీరికి ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో పాటు మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పాల్గొని లబ్ధిదారులకు పట్టాలను అందజేయనున్నారు.
ఈ భూముల వివాదంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. వెలుగుమట్ల భూదాన్ భూములకు సంబంధించి ఎటువంటి గృహ వసతి లేని పేదలను గుర్తించే ప్రక్రియను రెవెన్యూ అధికారులు గత కొంతకాలంగా నిర్వహించారు. ఈ సర్వేలో 311 మందిని అర్హులుగా తేల్చారు. వీరిలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇళ్ల స్థలం కేటాయిస్తూ పట్టాలు సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటికే కలెక్టరేట్ వేదికగా బాధితులకు టోకెన్ల పంపిణీ ప్రక్రియను అధికారులు పూర్తి చేశారు.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు స్పందిస్తూ, భూమి పొందిన లబ్ధిదారులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. నిరుపేదలకు సొంత ఇల్లు ఉండాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్న ప్రభుత్వ సంకల్పం ఈ పట్టాల పంపిణీతో నెరవేరుతోందని స్థానిక అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఈ పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం పారదర్శకంగా జరగాలని ఉన్నతాధికారులు సూచించారు. రేపు జరగనున్న ఈ సభకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను ఖమ్మం జిల్లా అధికార యంత్రాంగం వేగవంతం చేసింది. అర్హులైన బాధితులు సకాలంలో కలెక్టర్ కార్యాలయానికి చేరుకునేలా సమాచారం అందించారు. డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రుల పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 311 కుటుంబాల కల సాకారం కాబోతోంది. పట్టాలు పొందిన వారు తమ సొంత గృహ నిర్మాణాన్ని త్వరగా ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పించే అంశంపై కూడా దృష్టి పెట్టింది. వెలుగుమట్ల భూముల సమస్య పరిష్కారం ఖమ్మం నగరంలో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశమైంది. ఈ పట్టాల పంపిణీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి, లబ్ధిదారులకు మధ్య సంబంధం మరింత బలపడనుంది.