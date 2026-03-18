Jukkal: ఆడబిడ్డల ఆరోగ్యానికి భరోసా ‘హెచ్ పి వి’ టీకా జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు

Jukkal: ఆడబిడ్డల గర్భాశయ క్యాన్సర్ నివారణకు హెచ్ పి వి (HPV) వ్యాక్సిన్ ఒక గొప్ప ఆయుధమని జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు అన్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 9:02 PM IST
Jukkal
పిట్లం, కామారెడ్డి జిల్లా: ఆడబిడ్డల గర్భాశయ క్యాన్సర్ నివారణకు హెచ్ పి వి (HPV) వ్యాక్సిన్ ఒక గొప్ప ఆయుధమని జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు అన్నారు. బుధవారం సాయంత్రం పిట్లం మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన హెచ్ పి వి వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. డిసిసి అధ్యక్షుడు ఏలే మల్లికార్జున్ తో కలిసి ఆయన చిన్నారి ఆడపిల్లలకు స్వయంగా టీకాలను అందించారు.

క్యాన్సర్ నివారణకు కీలక అడుగు:

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. గర్భాశయ క్యాన్సర్ నివారణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిందని తెలిపారు. "ఈ టీకా కేవలం మందు కాదు, ఆడబిడ్డల ఆరోగ్యానికి లభించే భరోసా. భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్ మహమ్మారి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే చిన్న వయసులోనే ఈ టీకా వేయించుకోవడం తప్పనిసరి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి:

ప్రజల్లో ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరగాలని, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు టీకాలు వేయించేలా ప్రోత్సహించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కోసం ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న ఈ సదుపాయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పిట్లం మండలానికి చెందిన స్థానిక నాయకులు, మాజీ సర్పంచులు, ఆసుపత్రి వైద్య సిబ్బంది మరియు పలువురు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

Women Health AwarenessPitlam NewsJukkal MLA Thota Laxmikantha RaoTelangana Health Department
