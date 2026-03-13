Home తెలంగాణప్రజా పాలనతోనే ప్రగతి సాధ్యం.. అధికారులకు జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే కీలక ఆదేశాలు!

ప్రజా పాలనతోనే ప్రగతి సాధ్యం.. అధికారులకు జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే కీలక ఆదేశాలు!

జుక్కల్ (కామారెడ్డి): గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు సజావుగా సాగాలంటే ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు పిలుపునిచ్చారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 13 March 2026 5:21 PM IST
ప్రజా పాలనతోనే ప్రగతి సాధ్యం.. అధికారులకు జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే కీలక ఆదేశాలు!
X

ప్రజా పాలనతోనే ప్రగతి సాధ్యం.. అధికారులకు జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే కీలక ఆదేశాలు!

జుక్కల్ (కామారెడ్డి): గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు సజావుగా సాగాలంటే ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు పిలుపునిచ్చారు. శుక్రవారం జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన '99 రోజుల ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక' కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.

బడ్జెట్‌లో సంక్షేమానికి పెద్దపీట:

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. రానున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాల్లో గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలతో పాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ సంక్షేమ రంగాలకు ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు కేటాయించబోతోందని వెల్లడించారు. క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ సిద్ధం చేసిందని తెలిపారు.

క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు - పనుల పరిశీలన:

కార్యక్రమం అనంతరం ఎమ్మెల్యే తోట మండలంలో విస్తృతంగా పర్యటించారు.

ఎడిగి గ్రామం: ఇక్కడ నిర్మాణంలో ఉన్న సీసీ రోడ్డు పనులను స్వయంగా పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే, పనుల్లో నాణ్యత పాటించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పెద్ద గుల్ల గ్రామం: ఈ గ్రామంలో కొత్తగా నిర్మించనున్న సీసీ రోడ్డు పనులకు భూమిపూజ చేశారు.

పశువైద్య సేవలు: పశుసంవర్ధక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరంలో పాల్గొని, పశువులకు గాలికుంటు నివారణ టీకాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

ఈ పర్యటనలో ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్, సర్పంచ్ మాధవరావు దేశాయ్, పశువైద్య అధికారి డాక్టర్ పండరీనాథ్, మాజీ సొసైటీ చైర్మన్ శివానంద, స్థానిక నాయకులు రాములు సేఠ్, సాయగౌడ్, ఫిర్దోష్, శ్రీనివాస్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Thota Laxmikanth RaoJukkalPraja Palana Pragathi Pranalike
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X