పేదల సొంతింటి కల నెరవేర్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం: ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు

పిట్లం (కామారెడ్డి): పేదవాడి సొంతింటి కల సాకారం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు అన్నారు.

Published on: 13 March 2026 2:56 PM IST
పిట్లం (కామారెడ్డి): పేదవాడి సొంతింటి కల సాకారం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు అన్నారు. శుక్రవారం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన లబ్ధిదారులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు.

గత ప్రభుత్వ వైఫల్యాల నుంచి విముక్తి:

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. గత ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల పేరుతో పేదలకు కల్లబొల్లి మాటలు చెప్పి మోసం చేసిందని విమర్శించారు. హామీలు ఇచ్చి ఆశలు కల్పించినా, ఇళ్లు ఇవ్వడంలో మాత్రం విఫలమైందని మండిపడ్డారు. కానీ, ప్రస్తుత ప్రజా ప్రభుత్వం రాజకీయాలకు అతీతంగా, నిజమైన అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి న్యాయం చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో ప్రతి పేదవాడికి నీడ:

"ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఇల్లు ఇవ్వడమే మా ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా ఇళ్లు లేని నిరుపేదలకు పక్కా గృహాలు నిర్మించి ఇస్తాం" అని ఎమ్మెల్యే భరోసా ఇచ్చారు. అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పిట్లం సర్పంచ్ చంద్రశేఖర్, మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్, సంబంధిత అధికారులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరియు భారీ సంఖ్యలో లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు.

