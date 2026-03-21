Kamareddy: ముస్లిం సోదరులతో ఎమ్మెల్యే తోట 'అలై-బలై'
Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు బిచ్కుంద, పిట్లం, జుక్కల్ మండలాల్లో పర్యటించి ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
జుక్కల్ (కామారెడ్డి జిల్లా): పవిత్ర రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం జుక్కల్ నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఈద్-ఉల్-ఫితర్ వేడుకలను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. నియోజకవర్గంలోని బిచ్కుంద, పిట్లం, జుక్కల్, మద్నూర్ మండలాల్లో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ముస్లిం సోదరులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
మత సామరస్యానికి ప్రతీక:
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే తోట లక్ష్మీకాంతారావు ముస్లిం సోదరులను ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుని 'ఈద్ ముబారక్' తెలిపారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. రంజాన్ మాసం మత సామరస్యానికి మరియు క్రమశిక్షణకు నిలువుటద్దమని కొనియాడారు. చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు నెల రోజుల పాటు అత్యంత కఠినమైన ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టడం వారి భక్తికి నిదర్శనమన్నారు. లోక రక్షకుడైన అల్లాహ్ అందరికీ శాంతి, సౌభాగ్యాలను ప్రసాదించాలని, ఈ పండుగ ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నింపాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
మైనార్టీ నేతల ఇళ్లలో ఆతిథ్యం:
వేడుకల అనంతరం ఎమ్మెల్యే మైనార్టీ నాయకుల నివాసాలకు స్వయంగా వెళ్లారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి, వారితో కలిసి 'షిర్ కుర్మా' తిని పండుగ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ స్థాయి ప్రజాప్రతినిధులు, మైనార్టీ విభాగం నాయకులు మరియు భారీ సంఖ్యలో ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు.