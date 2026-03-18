Jagtial Updates: నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గ్యాస్ వాడకం..రంగంలోకి పౌరసరఫరాల శాఖ
జగిత్యాల, ప్రతినిధి: హైదరాబాద్ పౌరసరఫరాల కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు జగిత్యాల పట్టణంలో అధికారులు శనివారం ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో వాణిజ్య అవసరాల కోసం అక్రమంగా గృహ వినియోగ (డొమెస్టిక్) గ్యాస్ సిలిండర్లను వాడుతున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో ఈ దాడులు నిర్వహించారు.
17 మందిపై 6-ఎ కేసులు:
పట్టణంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లలో నిర్వహించిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. సబ్సిడీపై వచ్చే గృహ వినియోగ సిలిండర్లను వ్యాపారాలకు వాడుతున్న 17 మంది యజమానులపై 6-ఎ సెక్షన్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు. తనిఖీల్లో లభించిన సిలిండర్లను అక్కడికక్కడే సీజ్ (Seize) చేశారు.
అధికారుల హెచ్చరిక:
ఈ దాడుల్లో సహాయ పౌరసరఫరాల అధికారి (ACSO), నాయబ్ తహసీల్దార్లు, మరియు పౌరసరఫరాల ఇన్ స్పెక్టర్లు స్వయంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ.. "సబ్సిడీపై సామాన్యులకు అందే గృహ వినియోగ సిలిండర్లను వ్యాపారాల కోసం వాడటం చట్టరీత్యా నేరం. నిబంధనలు అతిక్రమించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులోనూ ఇలాంటి తనిఖీలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు.