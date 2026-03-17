Jukkal: యువత దురలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి: జగద్గురు నరేంద్ర మహారాజ్
జుక్కల్ (కామారెడ్డి): భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యువశక్తి కలిగిన దేశమని, అటువంటి యువత చెడు మార్గంలో పడకుండా ఆర్థిక స్వాలంబన సాధించాలని నానిజ్ ధాం జగద్గురు స్వామి నరేంద్ర చార్య మహారాజ్ పిలుపునిచ్చారు. కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలం దోస్త్ పల్లి గ్రామంలోని ఉప పీఠం ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం జరిగిన 'దర్శన భాగ్యం' కార్యక్రమంలో ఆయన భక్తులకు ప్రవచనాలు చేశారు.
సామాజిక సేవలో పీఠం అగ్రగామి
యువత దురలవాట్లకు దూరంగా ఉన్నప్పుడే సామాజిక న్యాయం సాధ్యమవుతుందని స్వామి పేర్కొన్నారు. పేద ప్రజలకు విద్య, వైద్యం అందించడంలో తమ ట్రస్ట్ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా:
నేత్ర దానాలు: ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటివరకు వేలాది మందికి నేత్ర దానాలు నిర్వహించారు.
అంబులెన్స్ సేవలు: ఆర్థిక స్తోమత లేని పేద రోగుల కోసం ఉచిత అంబులెన్స్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
వేద విద్య: పేద విద్యార్థులకు ట్రస్ట్ సొంత ఖర్చులతో వేద విద్యను బోధిస్తోంది.
స్వామిని దర్శించుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే షిండే
ఈ కార్యక్రమంలో జుక్కల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే హనుమంత్ షిండే పాల్గొని జగద్గురు నరేంద్ర మహారాజ్ ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా షిండే మాట్లాడుతూ.. ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి తెలంగాణ ఉప పీఠం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించడం తమ అదృష్టమని కొనియాడారు. అనంతరం పీఠం ప్రతినిధులు మాజీ ఎమ్మెల్యేను శాలువాతో సత్కరించారు.
రెండు రోజుల పాటు సాగే ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పీఠం నిర్వాహకులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు.