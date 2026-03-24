ట్రోలర్లకు అనిరుద్ రెడ్డి వార్నింగ్: 'ఇప్ప పువ్వు' కథేంటో రేపు అసెంబ్లీలో చూపిస్తా!

MLA Anirudh Reddy: జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన 'ఇప్ప పువ్వు సారా' అంశంపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలకు ఘాటుగా స్పందించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 24 March 2026 3:55 PM IST
MLA Anirudh Reddy
ట్రోలర్లకు అనిరుద్ రెడ్డి వార్నింగ్: 'ఇప్ప పువ్వు' కథేంటో రేపు అసెంబ్లీలో చూపిస్తా!

MLA Anirudh Reddy: జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన 'ఇప్ప పువ్వు సారా' అంశంపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలకు ఘాటుగా స్పందించారు. తనపై జరుగుతున్న ట్రోల్స్‌ను కొట్టిపారేసిన ఆయన, ఈ విషయంలో తనకు పూర్తి అవగాహన ఉందని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం మీడియా ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన చిట్ చాట్‌లో ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సోషల్ మీడియాలో కొందరు తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని, అయితే తాను ఏ విషయమైనా పూర్తి సమాచారంతోనే మాట్లాడుతానని అనిరుద్ రెడ్డి తెలిపారు. "ఇప్ప పువ్వు సారాపై నాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది. ఎవరో ఏదో అన్నారని నేను మాట్లాడటం లేదు. వాస్తవాలు ఏంటో నాకు తెలుసు" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శలు చేస్తున్న వారికి అసెంబ్లీ వేదికగానే సమాధానం చెబుతానని ఎమ్మెల్యే ప్రకటించారు. రేపు అసెంబ్లీలో ఇప్ప పువ్వు సారా విధానంపై తాను సుదీర్ఘంగా మాట్లాడనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ విధానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు లేదా ప్రభుత్వ ఆలోచనలకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను సభలో ఉంచుతానని చెప్పారు.

"ఎవరైతే సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారో, వారు రేపు నా ప్రసంగాన్ని శ్రద్ధగా వినండి. అప్పుడు మీ సందేహాలన్నీ పటాపంచలవుతాయి" అని ఆయన సవాల్ విసిరారు. తెలంగాణలో సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఇప్ప పువ్వు వినియోగంపై వస్తున్న చర్చల నేపథ్యంలో అనిరుద్ రెడ్డి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

