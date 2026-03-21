Huzurabad: హుజురాబాద్ గులాబీలో గూటి పోరు

Huzurabad: హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తీరుపై బీఆర్‌ఎస్ సీనియర్ నేతలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జమ్మికుంటలో రహస్య సమావేశం నిర్వహించి, పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ను కలిసి ఫిర్యాదు చేయాలని నిర్ణయించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 8:20 PM IST
హుజూరాబాద్: కరీంనగర్ జిల్లా రాజకీయాల్లో హాట్ సీట్‌గా ఉన్న హుజూరాబాద్ బీఆర్‌ఎస్‌లో అసమ్మతి జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఏకపక్ష నిర్ణయాలు, తీరుపై పార్టీ సీనియర్ నేతలు బహిరంగంగానే తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేశారు. జమ్మికుంట మున్సిపల్ పరిధిలోని ధర్మారంలో శుక్రవారం రాత్రి రహస్యంగా జరిగిన ఓ సమావేశం పార్టీలో కలకలం రేపింది.

వంద మంది నేతలతో 'రహస్య' భేటీ:

సుమారు వంద మంది కీలక నేతలు హాజరైన ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. పార్టీ బలోపేతం కంటే తన వ్యక్తిగత ఆధిపత్యానికే ఆయన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని నేతలు ఆరోపించారు. దశాబ్దాలుగా పార్టీని నమ్ముకున్న సీనియర్లను పక్కనబెట్టడం వల్ల క్షేత్రస్థాయిలో కేడర్ నీరసించిపోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

కేసుల భయం.. కేడర్‌లో ఆందోళన:

"ఎమ్మెల్యే వెంట ఉంటే పోలీసు కేసులు తప్ప ప్రయోజనం లేదు" అంటూ కొందరు నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వ్యక్తిగత వివాదాలను పార్టీపైకి నెట్టడం వల్ల సామాన్య కార్యకర్తలు ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓటమికి ఎమ్మెల్యే తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాలే కారణమని విమర్శించారు.

కేసీఆర్ వద్దకు పంచాయితీ?

హుజూరాబాద్‌లో నెలకొన్న ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులను పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని అసమ్మతి నేతలు నిర్ణయించారు. త్వరలోనే ఆయనను వ్యక్తిగతంగా కలిసి, నియోజకవర్గంలో పార్టీ పరిస్థితిని వివరించాలని భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ అధిష్టానం జోక్యం చేసుకోకపోతే భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రకటించేందుకు కూడా వెనుకాడబోమని సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఈ పరిణామాలు హుజూరాబాద్ రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠను రేపుతున్నాయి.

