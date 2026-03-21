Home తెలంగాణKishan Reddy: బొగ్గు ఉత్పత్తిలో భారత్ సరికొత్త రికార్డు!

Kishan Reddy: బొగ్గు ఉత్పత్తిలో భారత్ సరికొత్త రికార్డు!

Kishan Reddy: భారతదేశం వరుసగా రెండో ఏడాది 1 బిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తిని సాధించి చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 4:04 PM IST
Kishan Reddy: బొగ్గు ఉత్పత్తిలో భారత్ సరికొత్త రికార్డు!

న్యూఢిల్లీ: భారత బొగ్గు రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం నమోదైంది. వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా దేశం వన్ బిలియన్ టన్నుల (1 Billion Tonnes) బొగ్గు ఉత్పత్తిని సాధించి అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ అద్భుత విజయంపై కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ట్విట్టర్ (X) వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆర్థిక వృద్ధికి బొగ్గు రంగమే వెన్నెముక:

దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి బొగ్గు రంగం ఒక కీలక శక్తిగా నిలుస్తోందని కిషన్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్ మరియు అన్ని భాగస్వామ్య పక్షాల నిరంతర కృషి వల్లే ఈ ఘనత సాధ్యమైందని ఆయన కొనియాడారు. ఈ విజయం కేవలం ఉత్పత్తి సంఖ్య మాత్రమే కాదని, దేశ శక్తి భద్రత (Energy Security) మరియు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్య సాధనకు ఇది ఒక బలమైన పునాది అని ఆయన అభివర్ణించారు.

మోడీ నాయకత్వంలో వేగవంతమైన వృద్ధి:

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దూరదృష్టితో కూడిన నాయకత్వంలో గత కొన్నేళ్లుగా బొగ్గు రంగం విప్లవాత్మక మార్పులకు లోనైందని, పారదర్శకత మరియు ఆధునిక సాంకేతికతతో ఉత్పత్తి వేగంగా పెరుగుతోందని మంత్రి వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో భారత్‌ను ఇంధన రంగంలో స్వయంసమృద్ధిగా మార్చడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని తన ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

