Weather Update : హైదరాబాద్‌లో సెగలు.. బెజవాడలో వానలు.. వరుణ దేవుడి డబుల్ గేమ్ మొదలైంది

Weather Update : హైదరాబాద్‌లో ఎండ తీవ్రత పెరుగుతుండగా, విజయవాడలో 45% వర్ష సూచన ఉంది. రాయలసీమలో 38°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. బయటకు వెళ్లేవారు యూవీ ఇండెక్స్ పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి.

CR Reddy
Published on: 21 March 2026 6:45 AM IST
Weather Update : మార్చి నెల మూడవ వారం ముగుస్తున్న తరుణంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి సెగలు మొదలయ్యాయి. అటు భాగ్యనగరం, ఇటు బెజవాడలో వాతావరణం భిన్నమైన మలుపులు తీసుకుంటోంది. శనివారం నాడు హైదరాబాద్‌లో పొడి వాతావరణం, ఎండ తీవ్రత కనిపిస్తుండగా.. విజయవాడలో మాత్రం ఉక్కపోతతో పాటు వర్షం కురిసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈ వీకెండ్లో బయటకు వెళ్లేవారు వాతావరణ మార్పులను గమనించి ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

పొడి గాలి.. పెరగనున్న వేడి

హైదరాబాద్‌లో వేసవి తన అసలు రూపాన్ని చూపిస్తోంది. ఈ శనివారం నగరంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 32°C నుంచి 33°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే గాలిలో తేమ తక్కువగా ఉండటం వల్ల పగటిపూట చర్మం పొడిబారే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 3 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రి వేళల్లో మాత్రం 21°C ఉష్ణోగ్రతతో వాతావరణం కాస్త ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. నగరంలో వర్షం కురిసే అవకాశం కేవలం 20 శాతం మాత్రమే ఉంది, అంటే అక్కడక్కడా చినుకులు పడొచ్చు తప్ప భారీ వర్షం సూచన లేదు. వచ్చే సోమవారం నుంచి ఎండలు మరింత ముదిరి 36°C కి చేరుతాయని అంచనా.

ఉక్కపోతతో పాటు వాన ముప్పు

ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపార రాజధాని విజయవాడలో పరిస్థితి దీనికి భిన్నంగా ఉంది. ఇక్కడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 34°C గా ఉన్నప్పటికీ, తేమ శాతం (55%) ఎక్కువగా ఉండటంతో బయట తిరిగే వారికి అది 38°C ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల విపరీతమైన ఉక్కపోత ఉంటుంది. అయితే నగరవాసులకు ఒక ఊరటనిచ్చే వార్త ఏమిటంటే.. మధ్యాహ్నం తర్వాత లేదా సాయంత్రం వేళల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం 45 శాతం ఉంది. సముద్రపు గాలుల ప్రభావంతో సాయంత్రానికి వాతావరణం కొంత చల్లబడవచ్చు. వారాంతపు షాపింగ్‌కు వెళ్లేవారు గొడుగు వెంట ఉంచుకోవడం మంచిది.

యూవీ ఇండెక్స్ డేంజర్

రెండు నగరాల్లోనూ ఈరోజు యూవీ ఇండెక్స్ 9గా నమోదవుతోంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన స్థాయి. సూర్యరశ్మి నేరుగా చర్మంపై పడితే అలర్జీలు లేదా కంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే మధ్యాహ్నం పూట బయటకు వెళ్లేవారు సన్‌గ్లాసెస్, టోపీలు ధరించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు మంచినీరు, మజ్జిగ లేదా కొబ్బరి నీళ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఎండలో తిరగకుండా జాగ్రత్త పడటం అవసరం.

రాయలసీమలో మంటలు.. కోస్తాలో ఉక్క

తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో కూడా ఎండలు ముదురుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ ప్రాంతం అంటే కర్నూలు, అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అప్పుడే 38°C మార్కును దాటేస్తున్నాయి. అక్కడ వర్ష సూచన ఏమాత్రం లేదు, కేవలం పొడి వాతావరణమే ఉంటుంది. విశాఖపట్నం, కాకినాడ వంటి తీర ప్రాంతాల్లో ఎండ కంటే ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. మొత్తానికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి తన ప్రతాపాన్ని పూర్తిస్థాయిలో చూపించడానికి సిద్ధమైపోయింది.

CR Reddy

