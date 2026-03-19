Meerpet: హైదరాబాద్ మీర్‌పేట్‌లో పెంపుడు పిల్లి మరణాన్ని తట్టుకోలేక బీఎస్సీ విద్యార్థిని హిమబిందు ఆత్మహత్య.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 4:46 PM IST
హైదరాబాద్/మీర్‌పేట్: మూగజీవంపై ఉన్న మమకారం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. తాను ప్రాణప్రదంగా పెంచుకున్న పెంపుడు జంతువు మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మీర్‌పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

ప్రాణం తీసిన పిల్లి మమకారం:

పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. బడంగ్‌పేట్ పరిధిలోని వెంకటాద్రి నివాస్‌కు చెందిన హిమబిందు (19) బీఎస్సీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. ఆమె గత రెండేళ్లుగా ఒక పిల్లిని ఎంతో ఇష్టంగా పెంచుకుంటోంది. అయితే, ఆ పిల్లి ఇటీవల అనారోగ్యంతో మరణించింది. ప్రాణప్రదంగా చూసుకునే పిల్లి కళ్లముందే ప్రాణాలు వదలడంతో హిమబిందు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. ఆ బాధ నుంచి కోలుకోలేక ఇంట్లో ఉన్న పురుగుల మందు తాగి ప్రాణం తీసుకుంది.

పోలీసుల దర్యాప్తు:

సమాచారం అందుకున్న మీర్‌పేట్ పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వివరాలు సేకరించి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చిన్న కారణానికే నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని ముగించుకోవడం పట్ల స్థానికులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

