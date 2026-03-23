Hydrabad: ఫిరాయింపుల రగడ: హైకోర్టు మెట్లెక్కిన బీజేపీ.. స్పీకర్కు నోటీసుల జారీ!
హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పార్టీ ఫిరాయింపు వ్యవహారంపై రాష్ట్ర హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లోకి మారిన నేపథ్యంలో, ఆయనపై అనర్హత వేటు వేయాలన్న పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం.. అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్తో పాటు దానం నాగేందర్కు నోటీసులు జారీ చేసింది.
మహేశ్వర్ రెడ్డి సవాల్:
దానం నాగేందర్ పార్టీ ఫిరాయించలేదంటూ స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం ఆయనపై అనర్హత వేటు వేయాల్సిందేనని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. దీనిపై ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు, స్పీకర్ మరియు దానం నాగేందర్ తమ వివరణను నాలుగు వారాల్లోగా సమర్పించాలని ఆదేశించింది.
ఏప్రిల్ 16కు వాయిదా:
ఈ కేసులో తదుపరి విచారణను న్యాయస్థానం ఏప్రిల్ 16వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. లోక్సభ ఎన్నికల వేళ ఈ ఫిరాయింపుల అంశం తెరపైకి రావడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది. స్పీకర్ నుంచి వచ్చే వివరణపైనే దానం నాగేందర్ ఎమ్మెల్యే పదవి భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉండటంతో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.