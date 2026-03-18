Hanamkonda: తండ్రి, కూతురు సజీవ దహనం.. అల్లుడే నిప్పు పెట్టాడా?
Hanamkonda: హన్మకొండ జిల్లా కాజీపేట మండల పరిధిలోని కడిపికొండ రాజీవ్ గృహకల్పలో బుధవారం వేకువజామున పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. తండ్రి, కుమార్తె అత్యంత దారుణంగా సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
అర్ధరాత్రి వెలుగు చూసిన దారుణం:
మృతులను రాజశేఖర్ (54), ఆయన కుమార్తె రాజశ్రీ (24)గా పోలీసులు గుర్తించారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున సుమారు నాలుగు గంటల సమయంలో వీరిద్దరూ మంటల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఘటన కాదని, ప్రణాళికాబద్ధంగా జరిగిన హత్యగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు.
అల్లుడిపై అనుమానం - పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు:
కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే ఈ దారుణం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. రాజశేఖర్ అల్లుడు ప్రవీణ్, తన భార్య రాజశ్రీ మరియు మామ రాజశేఖర్లను సజీవ దహనం చేసినట్లు సమాచారం. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న మడికొండ ఇన్స్పెక్టర్ పుల్యాల కిషన్ వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. క్లూస్ టీమ్ రంగంలోకి దిగి వేలిముద్రలు, ఇతర కీలక ఆధారాలను సేకరించింది. పోలీసులు ఇప్పటికే అనుమానితుడు ప్రవీణ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
విచారణ ముమ్మరం:
పాత కక్షలా? లేక మరేదైనా కారణమా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తండ్రీకూతుళ్ల మరణంతో కడిపికొండ ప్రాంతంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. పూర్తి వివరాలు పోలీసుల విచారణ అనంతరం వెల్లడి కానున్నాయి.