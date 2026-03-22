Karimnagar: ప్రభాకర్ శర్మకు ‘విజయసారథి మెమోరియల్ అవార్డు’ గౌరవం
కరీంనగర్: నగరంలోని కృష్ణా నగర్ యజ్ఞ వరాహ స్వామి ఆలయ ఆవరణలో సర్వ వైదిక సంస్థానం ఆధ్వర్యంలో 'శ్రీభాష్యం విజయసారథి మెమోరియల్ అవార్డు' ప్రధానోత్సవం ఆదివారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్.. అవార్డు గ్రహీత ప్రభాకర్ శర్మను ఘనంగా సన్మానించి అవార్డును అందజేశారు.
పుస్తకావిష్కరణ - ఆధ్యాత్మిక నివాళి:
శ్రీభాష్యం విజయసారథి గారు సంస్కృతంలో రచించిన సుమారు 100 పుస్తకాలను ఒకే సంపుటిగా ముద్రించగా, ఆ పుస్తకాన్ని గంగుల కమలాకర్ ఆవిష్కరించారు. అంతకుముందు యజ్ఞ వరాహ స్వామిని దర్శించుకున్న ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
గంగుల కమలాకర్ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:
రాజకీయ భిక్ష: "నాకు రాజకీయ భిక్ష ప్రసాదించిన గొప్ప ఆధ్యాత్మికవేత్త భాష్యం విజయసారథి గారు. వారి ఆశీస్సులు, యజ్ఞ వరాహ స్వామి చల్లని చూపు వల్లే నేను వరుసగా నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాను" అని ఎమ్మెల్యే కృతజ్ఞత చాటుకున్నారు.
విగ్రహ ఏర్పాటు: నగరంలోని ఎస్.ఆర్.ఆర్ (శ్రీ రాజరాజేశ్వర) డిగ్రీ కళాశాలలోని కళావేదిక ముందు విజయసారథి గారి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
గౌరవం: ఆలయానికి చేరుకునే మార్గానికి 'శ్రీ భాష్యం విజయసారథి మార్గ్' అని తన చేతుల మీదుగానే నామకరణం చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
అవార్డు గ్రహీత ప్రభాకర్ శర్మకు ఈ సందర్భంగా ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బిఆర్ఎస్ నగర అధ్యక్షులు చల్ల హరిశంకర్, మాజీ జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి, ఆలయ అర్చకులు మరియు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.