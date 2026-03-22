MLA Gangula Kamalakar: కరీంనగర్లో లబ్ధిదారులకు ₹41 లక్షల వరాలు.. పంపిణీ చేసిన గంగుల
MLA Gangula Kamalakar: కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో 197 మంది లబ్ధిదారులకు ₹41.39 లక్షల విలువైన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ పంపిణీ చేశారు.
కరీంనగర్: పేద ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతకు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి (CMRF) కొండంత అండగా నిలుస్తోందని కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ అన్నారు. ఆదివారం నగరంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో కరీంనగర్ నియోజకవర్గానికి చెందిన లబ్ధిదారులకు ఆయన చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.
సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ:
నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా వివిధ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ చికిత్స పొందిన 197 మంది లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం నుండి మంజూరైన ₹41,39,500 విలువైన చెక్కులను ఎమ్మెల్యే స్వయంగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారులు ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ గారికి మరియు ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
రైతు మహాగర్జన సమరభేరి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ:
అనంతరం ఏప్రిల్ 28న కరీంనగర్లో ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న "రైతుల మహాగర్జన సమరభేరి" పోస్టర్ను గంగుల కమలాకర్ ఆవిష్కరించారు. రైతు ప్రజాసంఘాల సమాఖ్య జాతీయ అధ్యక్షుడు పోలాడి రామారావు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేకు ఆహ్వాన పత్రాన్ని అందజేశారు.
రైతు సమస్యలపై పోరాటం:
ఈ సందర్భంగా పోలాడి రామారావు మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగేలా ఈ మహాగర్జనను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సాగునీరు, గిట్టుబాటు ధర మరియు ఇతర సాగు సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతర పోరాటం చేస్తామని, ఈ సభ ద్వారా రైతుల గళాన్ని బలంగా వినిపిస్తామని పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమాల్లో స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, రైతు సంఘాల నాయకులు మరియు పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.