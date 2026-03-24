Fuel Crisis : ఆటోల లైన్లు.. జనం క్యూలు.. హైదరాబాద్ రోడ్లపై పెట్రోల్ వార్ షురూ

Fuel Crisis : హైదరాబాద్‌లో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీ క్యూలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆయిల్ కంపెనీలు డీలర్లకు క్రెడిట్ సౌకర్యం నిలిపివేసి, నగదు చెల్లిస్తేనే స్టాక్ ఇస్తామనడంతో కొన్ని బంకులు మూతపడ్డాయి. ఆందోళన చెందవద్దని అధికారులు చెబుతున్నారు.

CR Reddy
Published on: 24 March 2026 8:34 AM IST
X

Fuel Crisis : భాగ్యనగరంలో పెట్రోల్ కష్టాలు మొదలయ్యాయి. గత కొన్ని రోజులుగా నగరంలోని పలు పెట్రోల్ బంకులు మూతపడటం, మరికొన్ని చోట్ల నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. మంగళవారం (మార్చి 24, 2026) తెల్లవారుజాము నుంచే పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరాయి. కేవలం పెట్రోల్, డీజిల్ మాత్రమే కాకుండా ఎల్‌పీజీ, సీఎన్‌జీ బంకుల వద్ద కూడా ఆటో డ్రైవర్లు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. అసలు నగరంలో ఇంధన కొరత ఉందా? లేక ఆయిల్ కంపెనీల కొత్త నిబంధనలే ఈ గందరగోళానికి కారణమా? అన్న వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఏం జరుగుతోంది? ఎందుకీ క్యూలు?

నగరంలోని లక్డీకపూల్, గచ్చిబౌలి, అంబర్‌పేట్, దిల్‌షుఖ్‌నగర్ వంటి ప్రధాన ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ బంకులు వాహనదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆటో డ్రైవర్లు ఎల్‌పీజీ, సీఎన్‌జీ కోసం గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు. రోడ్లపై ఆటోలు బారులు తీరడంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. నిజానికి రాష్ట్రంలో ఇంధన నిల్వలకు ఎలాంటి కొరత లేదని అధికారిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కానీ, ఆయిల్ కంపెనీలు పెట్టిన కొత్త నిబంధన వల్ల డీలర్లు ఆయిల్‌ను కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారు. ఇది చివరికి సామాన్య ప్రజల మీద ప్రభావం చూపుతోంది.

ఆయిల్ కంపెనీల నగదు మెలిక

సాధారణంగా ఆయిల్ కంపెనీలు పెట్రోల్ బంక్ డీలర్లకు కొంత క్రెడిట్ (అప్పు) సదుపాయాన్ని కల్పిస్తాయి. అంటే ఆయిల్ లోడ్ వచ్చిన తర్వాత కొంత సమయం ఇచ్చి డబ్బులు వసూలు చేస్తాయి. అయితే మార్చి 31తో ఆర్థిక సంవత్సరం ముగియనున్న నేపథ్యంలో, కంపెనీలు తమ ఖాతాలను సరిచూసుకునే పనిలో పడ్డాయి. ఈ క్రమంలో డీలర్లకు ఇచ్చే క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశాయి. ముందుగా నగదు చెల్లిస్తేనే పెట్రోల్, డీజిల్ లోడ్లు పంపిస్తాం అని కంపెనీలు స్పష్టం చేశాయి. దీనివల్ల చేతిలో సరిపడా నగదు లేని చిన్న చిన్న డీలర్లు ఆయిల్‌ను ఆర్డర్ చేయలేక బంకులను మూసివేస్తున్నారు.

మార్చి 31 ఎఫెక్ట్.. ఆందోళన వద్దు

ఈ సమస్య కేవలం ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు వల్ల వచ్చిందే తప్ప, ఇంధన ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల కాదని పెట్రోల్ బంక్ యజమానులు చెబుతున్నారు. మార్చి 31 వరకు ఇలాంటి నిబంధనలు అమల్లో ఉంటాయని, ఆ తర్వాత పరిస్థితి మళ్లీ సాధారణ స్థితికి వస్తుందని వారు వెల్లడించారు. పెట్రోలియం శాఖ కూడా ఈ అంశంపై స్పందిస్తూ.. ప్రజలు పానిక్ (ఆందోళన) చెందాల్సిన అవసరం లేదని, రాష్ట్రంలో సరిపడా స్టాక్ అందుబాటులో ఉందని హామీ ఇచ్చింది. నగదు సర్దుబాటు చేసుకున్న డీలర్లు యధావిధిగా బంకులను నడుపుతున్నారని స్పష్టం చేసింది.

వాహనదారులకు సూచనలు

నగరంలో ప్రస్తుతం కొన్ని బంకులు మూతపడటంతో, అందుబాటులో ఉన్న బంకుల వద్ద రద్దీ పెరుగుతోంది. అత్యవసరం అయితే తప్ప పెట్రోల్ కోసం గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడొద్దని, ఆందోళనతో ట్యాంకులు ఫుల్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. డీలర్ల అసోసియేషన్ కూడా కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతోంది. మరో రెండు మూడు రోజుల్లో సరఫరా వ్యవస్థ మళ్లీ గాడిలో పడే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు వీలైనంత వరకు రద్దీ తక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఇంధనం నింపుకోవడం ఉత్తమం.

HyderabadPetrol CrisisFuel Shortage
Next Story
VIEW ALL

ఎక్కువగా చదివింది

VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X