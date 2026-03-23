Nizamabad: వ్యవసాయమే ఊపిరి.. రైతు సమస్యలపై పోరు: గంగారాంకు దక్కిన గుర్తింపు
Nizamabad: సాలూర రైతు కేజీ గంగారాంకు పుడమిపుత్ర జాతీయ అవార్డు వరించింది. 35 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తూ, రైతు సమస్యలపై పోరాడుతున్న ఆయనను వసుంధర విజ్ఞాన వికాస మండలి ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది.
సాలూర (నిజామాబాద్ జిల్లా): నిజామాబాద్ జిల్లా సాలూర మండల కేంద్రానికి చెందిన ఆదర్శ రైతు కేజీ గంగారాం అరుదైన గౌరవాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఆయన అనుసరిస్తున్న వినూత్న విధానాలు, రైతు సమస్యలపై ఆయన చేస్తున్న పోరాటాలను గుర్తించి వసుంధర విజ్ఞాన వికాస మండలి, వైద్యుల విజ్ఞాన వేదిక సంయుక్తంగా ఆయనను ‘పుడమిపుత్ర’ జాతీయ అవార్డుకు ఎంపిక చేశాయి.
35 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం:
గత 35 ఏళ్లుగా వ్యవసాయమే జీవనాధారంగా గంగారాం గారు వరి, చెరకుతో పాటు కూరగాయలు, మామిడి, జామ వంటి పండ్ల తోటలను సాగు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కేవలం సాగుకే పరిమితం కాకుండా, సాటి రైతుల గొంతుకగా మారి నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు.
రైతు సమస్యలపై రాజీలేని పోరాటం:
వరి, శనగ కొనుగోలు కేంద్రాల ఏర్పాటు, పంట నష్టపరిహారం, రైతు బీమా వంటి అంశాలపై ఆయన మీడియా వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ రైతుల పక్షాన నిలబడ్డారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా రైతుల శ్రేయస్సే ధ్యేయంగా పని చేసే ఆయన కష్టాన్ని గుర్తించి ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
రవీంద్ర భారతిలో సన్మానం:
ఈ నెల 26వ తేదీన హైదరాబాద్లోని రవీంద్ర భారతిలో జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా గంగారాం గారికి ఈ జాతీయ పురస్కారాన్ని అందించి ఘనంగా సన్మానించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా గంగారాం గారు మాట్లాడుతూ.. తనను ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేసిన పెద్దలకు, సహకరించిన రైతులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.