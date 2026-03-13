మద్నూర్ కేజీబీవీలో ఉచిత వైద్య శిబిరం: బాలికలకు హెచ్పివి (HPV) వ్యాక్సిన్పై అవగాహన
జుక్కల్ (కామారెడ్డి): రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు చేపట్టిన 'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక'లో భాగంగా మద్నూర్ మండలంలోని కేజీబీవీ (KGBV) బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో భారీ వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మరియు ఆర్.బి.ఎస్.కె (RBSK) మద్నూర్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థినులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి, వ్యాక్సిన్ల ప్రాధాన్యతను వివరించారు.
క్యాన్సర్ నివారణకు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ వరం:
ఈ సందర్భంగా మద్నూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఆనంద్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ.. బాలికల ఆరోగ్య రక్షణలో హెచ్పివి (హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్) వ్యాక్సిన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 'గార్డెసిల్' వ్యాక్సిన్ శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, భవిష్యత్తులో వచ్చే క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వ్యాక్సిన్ వివరాలు మరియు అర్హత:
వయస్సు: 14 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని 15వ ఏట ప్రవేశించిన బాలికలకు ఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు. చిన్న వయస్సులో ఇవ్వడం వల్ల శరీరంలో యాంటీబాడీలు సమర్థవంతంగా తయారవుతాయి.
సురక్షితం: 2006 నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50 కోట్లకు పైగా డోసులు పంపిణీ అయ్యాయని, ఇది పూర్తిగా సురక్షితమని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు.
డోసేజ్: తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఒకే డోసు (0.5 ml) సరిపోతుంది.
ఉచితం: ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో వేల రూపాయల ఖరీదు చేసే ఈ వ్యాక్సిన్ను ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ కపిల్, డాక్టర్ ఉత్తమ్, ఆర్.బి.ఎస్.కె డాక్టర్ నాగార్జున, ఏఎన్ఎం జ్యోతి, ఆరోగ్య బృందం మరియు పాఠశాల బోధనా సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.